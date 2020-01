Platíme odvody, platíme dane! Ale čo za ne?

Čierna a šedá práca, vyplácanie peňazí „na drevo“ je príčinou aj následkom nefungujúceho štátu. Ako preťať začarovaný kruh? A chce sa nám vôbec? Alebo už ani nemáme silu ...

Zatvárame oči pred praxou všade okolo nás. Minimálka na papier a ostatné v hotovosti je na Slovensku rovnakým folklórom ako cimbálová muzika. Všetci vedia, nikto nerieši. Nikto nemá odvahu a už ani potrebu o tom hovoriť, nikto nemá ani odvahu vyčísliť aké škody spôsobuje takáto prax na národnom hospodárstve, ale najmä samotným zamestnancom. Pred tvorením programu Bod Zlomu som si dal osobnú úlohu, zistiť, či vôbec ľudia vedia čo spôsobujú obchádzaním zákona a pristúpením na takýto „obchod“. Najmä služby sú postihnuté najviac. Kuchár, čašník, predavač, servisák ... ani neveria, že niekedy uvidia celú svoju mzdu na papieri. Živnostníci a s.r.o. -čky sú ďalší príbeh zvláštneho matrixu. Všetkým to vadí ... ale!

To „ale“ je nefungujúci štát.

Zamestnanec na Slovensku je odvodmi zaťažený extrémne aj na pomery EU. A čuduj sa svete nevadilo by mu to ... ALE, zase to ALE!

Čo za to?

Platíme si zdravotné poistenie, ALE vieme čo nás čaká u lekára, v lekárni a v nemocnici. Platíme si starobné poistenie a vidíme čo dostávajú dôchodci dnes. Platíme si ďalších asi 6 odvodov a nič od nich nečakáme. Dohromady je to 40-50% z našich výplat. To nie je vôbec málo! Rád by som platil ak by som vedel, že za to niečo dostanem, ale prečo by som mal platiť za niečo, čo mi negarantuje absolútne nič.

Platím aj dane. Za všetko. Niekedy aj trojmo. Tie peniaze majú ísť na vzdelanie, zdravie, bezpečnosť, úradníkom, policajtom a sudcom na výplaty aby nemuseli brať úplatky a aby konali v prospech krajiny. Nejdú! Kde sú?

Štát je služba ako každá iná. Roky si za ňu platíme veľké peniaze a dostávame zúfalú kvalitu. Tento štát nemá reklamačný poriadok na kase ako to musí mať každá bežná prevádzka, podnikateľ alebo živnostník. Tento štát nie je schopný ani vystaviť účtenku klientovi - občanovi, voličovi. Prečo?

Máme pár dní na podanie reklamácie za tieto služby a na jej vybavenie. Predložme účtenku my! Inak sa môže stať, že občan odstúpi od zmluvy nielen šedou prácou, ale kompletne. Má na to minimálne morálne právo. Niektorí to už urobili. A to nechce nikto z nás! Antisystém je začiatok kolapsu.

Vymeňte nového dodávateľa vo voľbách, štandardnou verejnou súťažou. Nenechajme si sľubovať kozmetické zmeny v starých firmách a nechať sa ďalej sprosto okrádať. Inak zostane hrdé a férové Slovensko iba na billboardoch.