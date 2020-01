Sexi názi je problém! A my?

Ospravedlňujem sa občanom Sabinova, že na nich kričali iní občania Sabinova. Boli nahnevaní a vystrašení. Nenadávali im, ale náckom na vlečke. Že oni nie sú? Nájdite si 39nu a jeho „riešenie cigánskej otázky“. Problém je ale inde.

Keď sme v máji 2019 voccovi poslali bozk zo Šenkvíc ,nevedeli sme pred čím všetkým stojíme. Vedeli sme len to, že s tým nepohne nikto za nás. V ten istý deň sme boli na mítingu v Trnave. Vonku sme boli s jednou vlajkou. Vždy je to adrenalín, ale traja .... Vedľa nás stáli organizátori hnedého mítingu a podávali nám svoje letáky. Odkláňali ľudí k zadnému vchodu Kultúrneho domu v TT. Odklonili aj nášho Paľa Sybilu, ktorý chcel počuť o čom míting je. Vtedy to bola neuveriteľná investigatívna odvaha. Votrelca ihneď odhalili. Keď okolo nás prechádzal Uhrík smial sa nám z nášho "masového" protestu troch ľudí. Bola to silná motivácia.

protest v Trnave máj 2019 (PeGe)

O týždeň neskôr v Hlohovci bola atmosféra úplne iná. Konečne sa nám vďaka primátorovi Mirovi Kollárovi podarilo dať protestu jasný scenár, zmysel a odkaz. Nezabudnem ako sme zbierali podpisy pre našich Europoslancov a podozrievavo sme pozerali na mladých ľudí s vlajkami na tvári. Keď sme si podali ruku odľahlo nám. Neboli sme už traja, bolo nás do 300. Tichý a pokojný protest dopadol výborne. Transparenty z Hlohovca putujú dnes po celom Slovensku a dostali sa až do Sabinova. Myslel som že s nimi pôjde aj odkaz ako protesty robiť.

Účasťou, organizáciou a aj transparentmi sme podporili zhromaždenia aj v širšom okolí. Som pripravený kedykoľvek pomôcť. Mám kolegov, ktorí investujú množstvo času, síl a energie aby pomohli organizátorom v ich lokalite po celom Slovensku. Nie je ich vidieť ani počuť. Nemajú stranícke tričko. Ide im o viac ako kampaň. Videli sme veľa silných momentov a odvaha študentov v Považskej Bystrici, ktorí sa nebáli vstúpiť medzi fanúšikov hnedých, bola nádejou a silou. Ak by sa nám to podarilo všade, mohli by predať vlečku, nič by neorganizovali. Dnes sa už nebojíme ísť do kulturáku. Postavíme sa a položíme otázku, na ktorú nemajú odpoveď. Kotleby nemajú odpovede a riešenia. Nemajú mentálne ani odborné kapacity niečo riešiť. Majú iba prázdne reči plné nenávisti, polopravdy, manipuláciu a vlastnú nenažranosť. Útočia podprahovo, premyslene s tichou, ale výdatnou podporou vládnucich špičiek, ktorá sa nás po voľbách chystá vydierať. Buď vy, alebo oni. Toto je jediný zámer smeru. Už im to raz vyšlo.

protest Myjava december 2019 (PeGe)

Pod dva protesty sa ale nepodpíšem. Jeden bol v Bratislave a druhý teraz v Sabinove. Každý organizátor takejto akcie musí vedieť, že sa nemôže zaručiť za nikoho. Ani za seba. Preto sme vždy a všade vyzývali na pokojné zhromaždenie, bez kriku a provokácií. Od kriku je iba kúsok k facke. A tam končí všetko. Takýto hazard nikomu neprospieva. Najmenej účasti, ktorú tak veľmi potrebujeme. Chcem preto vyzvať všetkých aby zachovali myšlienku tichého a slušného odporu. Iba takýto dav prehluší zlostný krik. Nedávajme manipulátorom z vlečky do rúk muníciu, ktorú obratom použijú proti nám. A niekedy žiaľ právom. Ak urobíme chybu, treba si ju priznať. ľudia to ocenia.

Uvedomujme si, že pod tou vlečkou stoja aj slušní ľudia, ktorí nevnímajú fašistickú bázu ĽSNS. Väčšinou si prišli asociálov* na korbe (* "snížené sociální cítění jedince. Zahrnuje také opovržení vůči společenským hodnotám a mravům. Je jedním z rysů egoistické psychiky. U každé jednotlivé osobnosti má tato porucha jinou intenzitu a je riziko její dědičnosti" Wikipedia) iba zvedavo vypočuť. Nemôžeme nazývať susedov a sestry fašistami. Frustrácia, sklamanie a nechuť z politiky za 30 rokov dohnala mnohých k voľbe antisystému. Títo ľudia sú len zúfalí a túžia po tom, po čom my. Dať tomuto systému facku a spravodlivo ho potrestať. Nechajú sa možno radi klamať, lebo je to pohodlné. Ale to nie je extrémizmus. Je to len únava a zúfalstvo.

Nehádžme všetkých do jedného vreca. Naša sloboda končí na špičke nosa toho druhého, nech má akýkoľvek názor. Ukážme im, že sa fašistov, nacistov a rasistov nebojíme. Bojíme sa hlavne manipulácie, klamstva a neschopnosti, ktorú si už jednoducho nemôžeme dovoliť. Nič iné kotlebovská banda nikdy neponúkla. Sme slušná väčšina, ktorá má potenciál, silu, chuť a presný plán ako pomôcť Slovensku k hrdosti a férovosti. Potrebujeme spojiť národ a nie po sebe hádzať nálepky, nadávky alebo kamene.