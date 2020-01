“ My chceme Slovensko národné a kresťanské. Oni chcú feťácke a buzerantské “ Kotleba, míting v Kysuckom Novom Meste 24. jan. 2020

Veľa iných ľudí napísalo veľa lepších textov o kotlebách, ako som schopný ja. Sú to jednoducho fašisti, ktorí fašizmus robia tak poctivo ako gramatiku. Šašisti. Prachsprostí fušeri a lúzri, ktorých si Slovensko nemôže dovoliť ani ako silvestrovský program. Ak by ich smerácka mafia nepoužívala na kolaboráciu, už by neboli. Jedine čo vedia je propaganda a manipulácia zúfalých voličov z produkcie Smeru. Je to Ficov plán B, s ktorým bude vydierať všetkých ostatných. Nejaký harakter sa nakoniec nájde. Ak nie ... pre mňa je toto ten najlepší volebný výsledok. To bude tá facka, ktorú táto krajina potrebuje, aby pochopila, že nemáme na to, aby sme volili takýchto šmejdov a mafiu. Ustojí to opozícia?

Feťácke Slovensko?

Nevadí ak premiérovi vypadne “špáradlo” na tlačovke. Vadí stredoškolská minulosť protivníka, ktorú vyhrabali, zrežírovali, zaplatili, jednoducho vyprodukovali sociálni demokrati východného typu? Stará škola - špina, ktorú majú medzi sebou navzájom je ich tmelom. O hospitalizácii svojich závislích partajníkov v Pezinku radšej mlčia. Ak je Truban feťák, čo je potom na mol ožratý expremiér, sudca najvyššieho súdu, predseda parlamentu ... Naozaj je Slovensko feťácke, alebo skôr ožraté pod obraz Boží?!

Buzerantské Slovensko?

(”Buzerant môže byť vulgárne označenie:

osoby, ktorá buzeruje - teda zapára alebo preháňa pre malichernosti

homosexuality” Wikipedia)

Mne z toho vychádza iba to, že Kotleba je buzerant, ktorý buzeruje ... napríklad homosexuálov. Nebudem to ďalej nijak rozoberať. Tento človek je nebezpečný psychopat (“Psychopatia je nevyvážená, neharmonická osobnosť, u ktorej niektoré črty sú príliš zdôraznené a iné potlačené; mimoriadne pestrá škála prejavov od povahových odchyliek neškodného čudáctva až po násilné antisociálne správanie.” Wikipedia). Iba krajina morálne a sociálne na kolenách so zlikvidovaným školstvom a justíciou dokáže veriť, že táto banda urobí niekde poriadok. Oni sa dokážu iba prisať, sať, nasávať a rásť na úkor hostiteľa. Tým hostiteľom mám byť aj ja - buzerant? Alebo mi postavia rovno láger?

Čo s tým?

Zatiaľ sú toto všetky top témy kampane “zodpovednej zmeny” - kradnúcej kotlebo-koalície. Nikto snáď neverí nacistovi, že to je inak. Nie je. Bolo by to na smiech, keby to nestačilo. K tejto nenávisti namiešajú migrantov, umasteného chrapúňa, správny neoholený ksicht, frustráciu, zúfalstvo a je takmer vyhraté. Nie sme rarita. Všade okolo nás to funguje.

Musí to skončiť hneď. Jednoducho preto, že kým nevyriešime strašiaka partnerstiev, nedostaneme sa ďalej. Je to poleno pod nohami, ktoré sa nedá prekročiť. Neviem ako budeme riešiť skutočných feťákov a ožranov v parlamente, ale viem, že keď vyriešime stigmatizáciu homosexuálov vyriešime aj polarizáciu spoločnosti.

Iba jednoduchá právna úprava, ktorá nič nikoho nestojí, nebude iba pre LGBTI, ale pre celú spoločnosť umlčí štváčov z kostolov, ktorí sa úchylne hrabú v posteliach cudzích ľudí a primitívov v politike, ktorých jediným nástrojom je strach. Iba v tomto tichu sa konečne budeme môcť venovať existenčným problémom krajiny - školstvu, zdravotníctvu, spravodlivosti, rodinám a všetkým ranám, ktoré sme si na Slovensku sami spôsobili nezodpovednou cynickou voľbou rôznych exotov.

Tvrdenie, že máme vážnejšie problémy ako tento, je alibizmus. Tento problém je tak malý a taký bezvýznamný, že mieša čísla v prieskumoch. Bude miešať aj výsledkami volieb a aj povolebnými koalíciami. Ak niekto stavia tému LGBTI nad záujem krajiny je hlupák a farizej, mal by v politike skončiť. Je to nezmysel a šialenstvo.

Žijem so svojim partnerom 19 rokov a nemá to žiaden vplyv na susedy v bytovke, ani na synovcov, ani na kolegyne v robote a už vôbec nie na niekoho kto nevie, že existujem. Ak budem mať na tento vzťah papier, zistí to iba lekár pri operácii, teta na úrade alebo banka ak budem chcieť hypotéku. Bude toto trápiť niekoho v mojom meste, na Orave alebo v Krupine? Nebude.

Na tomto “ničom” stojí celý Kuffa, celé hnutie za rodinu, celé strašenie koalície, celé vydieranie politických prostitútov, celá ďalšia budúcnosť krajiny? A zaujíma niekoho ako sa v tejto situácii cítia ľudia, ktorí sa stali rukojemníkmi?

Je psou povinnosťou Progresívneho Slovenska, jeho koalície a partnerov konečne destigmatizovať krajinu. V PSku sme sa zaviazali svojim voličom, že to urobíme. Splníme sľub. Dostaneme na to mandát vo voľbách. Pochopili to už mnohí, máme spojencov a urobíme to, pretože musíme (nie)len pre dúhových ľudí, ale pre celú spoločnosť. Nikto už nebude robiť z občanov Slovenska rukojemníkov svojich osobných ambícií a bankových účtov v daňových rajoch na úkor občanov, len preto, že sa narodili trochu iný. To predsa nie je štát.

Za túto situáciu je na Slovensku zodpovedná iba tzv. sociálna demokracia. To len potvrdzuje, že nie je v poriadku. Banda, ktorá už požiera samú seba je zodpovedná za nacizmus na námestiach, v kulturákoch, kostoloch a aj školách. Rozvrátili štát, krajinu, spoločnosť, kolegov, rodiny, priateľov. Rozdeľuje a panuje a všetci toho majú dosť. Jednoduchší jedinci veria rozprávkam z vlečky, vzdelanejší si egoisticky zakladajú alebo čistia strany. Ultimáta lietajú hlava-nehlava. Volič je dezorientovaný a ide tam, kde tomu rozumie, kde nepotrebuje ani rozmýšľať.

Nacisti - šašisti nie sú sexy ani cool. A nie sú ani revoltou mládeže. Sú to neschopní hulváti v rukách smeráckej štátnej mafie, ktorých jedinou prácou je zbierať hlasy ľudí, ktorých zošrotovala vláda a nedovzdelalo školstvo. Toto všetko vo februári skončí. Ak by proti nim kandidovala cvičená opica, bolo by to menšie zlo. Našťastie je z čoho vyberať. Prekročme svoj tieň aj v ostatných príčetných politických stranách. Dajme každému šancu žiť tak, aby mohol byť šťastný. Nerýpme sa nikomu v súkromí a vzťahoch. Je to nechutné. Postavme sa problému čelom a vyriešme ho. Politikárčiť na túto tému je zvrátenosť.

Musíme riešiť existenčné problémy krajiny a nie kto s kým chápe.