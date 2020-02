Ak nechcete pomôcť, aspoň neškoďte.

Konzervatívne postoje v politike potrebuje každá liberálna demokracia. Sú jej neoddeliteľnou súčasťou a nemôže bez nich kvalitne fungovať. Ale bez bludov sa liberálna demokracia krásne zaobíde.

V PSku je viac ako jeden dúhový kandidát a jedna téma. Ak nás niekto redukuje na LGBTI agendu, je mi ho ľúto a nemám sa s ním o čom baviť, pretože o nás nič nechce vedieť a nevie o čom hovorí.

Dnes sa ale láme chleba. Naši budúci koaliční partneri by si mali uvedomiť, že oprava štátu nemôže stáť na stredovekých názoroch bez argumentov, ani na prázdnych pózach a populizme. PS/Spolu dostane jasný mandát a poverenie slúžiť občanom v duchu liberálnej demokracie rovnako, ako konzervatívne strany dostanú mandát a poverenie rovnako zatočiť s korupciou a stáť za svojimi hodnotami. My ako liberáli ich prirodzene rešpektujeme a hľadáme prínosy konzervatívnych názorov tak, ako to máme v povahe. Ale to isté aj vyžadujeme, lebo aj to rovnako definícia tej istej povahy. Oni to vedia. Prečo takto kalkulujú?



Je nešťastím ak práve z radov konzervatívcov na rovnakej strane opozičnej barikády, počuť vo finále predvolebnej kampane strašenie Istanbulmi, dženderom a registráciami. Z liberálneho tábora žiadne takéto požiadavky ako podmienky nezazneli a už vôbec nie, ako podmienky spolupráce pri naprávaní škôd po mafiánskej akciovke - Smere.



Lenže odpovedať partnerom sa patrí a za mňa je odpoveď viac ako jasná. Registrované partnerstvá už nemôžeme riešiť. My túto otázku musíme vyriešiť. Nie je to pre nás len medzinárodný záväzok, pod ktorý sa podpísalo okrem Smeru aj OĽANO, ale hlavne dlh na vlastných občanoch Tento umelý problém musíme riešiť akútne, lebo je zneužívaný práve silami, ktoré musíme tlmiť a nie živiť. Bez riešenia nám populisti a manipulátori nedovolia riešiť zásadné, až životné potreby krajiny. Partnerstvá ani dohovor nimi nie sú, ale nemôžu byť ani prekážkou dôležitým riešeniam. Lenže práve to sa deje a nie je to vizitka liberálov.



V PS/Spolu sme sa tejto témy nikdy nevzdali. Nekomunikujeme ju len aby sme zabránili ďalšiemu zneužívaniu súkromného života skupiny ľudí na politické ciele. Z nášho pohľadu je takéto zneužívanie konkrétnych občanov a ich vzťahov zvrhlé, odporné a nedokážeme ho tolerovať vo vzťahu k nikomu. Máme s tým často osobnú skúsenosť a preto sme pristúpili na toto riešenie. Nedovolíme prehlušiť zlodejinu volených zástupcov strašením inakosťou a potieraním krehkej tolerancie.



Mám jasný odkaz aj pre všetkých voličov. PS/Spolu túto tému vyrieši. Nielen preto, že chce, ale už aj musí. Nemôžeme na to čakať už ani rok. Naše riešenie životných partnerstiev nikoho nič nestojí, je to jednoduché a pre spoločnosť ako takú v zásade nepodstatné opatrenie. Politici opozície aj koalície dokázali nafúknuť túto tému do obludných rozmerov. Robili to účelovo, zblbi spoločnosť aby zakryli vlastnú spoločenskú a politickú impotenciu. Homosexuál môže legálne adoptovať dieťa aj dnes. Ak tomu niekto chce zabrániť, ide do konfliktu so zákonom, alebo len sprosto klame. Máme o svojej orientácii klamať? Hanbiť sa za ňu a schovávať sa v heterosexuálnych zväzkoch? Sú toto riešenia hodné konzervatívca, alebo skôr inkvizície? Je klamstvo v súlade s kresťanskými hodnotami? U liberálov nie!



Deťom zápalky do rúk nepatria a deti nepatria do lavíc NRSR. Ale ani klamárov tam asi nechceme. Preto odporúčam urobiť si s nimi v príčetných stranách poriadok. Aby nám roztopašníci nakoniec nenabúrali spoločný cieľ - zbaviť sa mafie a vyvodiť dôsledky jej sluhom. Hrať sa na spravodlivosť už nestačí. My spravodliví byť musíme. Ak si niekto plní záväzky voči spoločnosti a štátu, musí to platiť aj naopak. Inak to nie je fér a nebude to fungovať.

Správajme sa zodpovedne a v súlade so skutočnými záujmami spoločnosti. Postavme sa spolu čelom skutočným problémom. Brániť niekomu milovať a žiť šťastne je vec rozprávok a stredoveku. Uznať vzťah dvoch ľudí je férové a pre spoločnosť absolútne výhodné hneď z niekoľkých hľadísk. Klamať voličov za účelom získania hlasu nie je obsahom konzervativizmu ale primitívneho populizmu. Za klamstvo má byť v politike stopka.

Politika má predsa slúžiť všetkým občanom a nie iba skupine. Je to presne to, čo nás priviedlo až do bodu, kedy rátame desatiny na(r)cistom.

Vyzývam konzervatívne sily v politike aby konečne prestali s politikou "haluškového konzervativizmu do každej postele" a aby sa konečne začali zaujímať o ich vlastné skutočné hodnoty, ktoré by mohli a mali byť prínosom a nie strašiakom spoločnosti. Ako hovoria viacerí liberálni kandidáti - láska je tá najkonzervatívnejšia hodnota. Ja dodávam, že aj najintímnejšia. Nie je úlohou politikov hrabať sa občanom v posteliach, rozdeľovať ich podľa farby pleti alebo sociálneho statusu. Úlohou štátu a politikov je plniť si svoje záväzky, slúžiť a ochraňovať spoločenské hodnoty a rešpektovať každého voliča.

Ak to robiť nechcete, musíme vás vymeniť.