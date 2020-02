O záplatách a dierach.

Posledné diskusie, debaty a hlasovania odhalili to, čo nás čaká po voľbách. Nesúrodá nová koalícia a podlé útoky najmä hodnotovými otázkami od mafiánskej opozície.

Kampaňou ale nič nekončí. Naopak. Je takmer isté, že Smer vládu nezloží bez pomoci šašistov. História nám ukazuje ako takéto spojenie skončí. Smer zošrotuje každého ale nafašistoch si vyláme zuby. Zožerú sa navzájom a skončí to predčasnými voľbami. Je to užitočné, ale drahé riešenie. Hrozbou je, že to úplne rovnako môže skončiť na opačnej strane, kde to ale užitočné rozhodne nebude.

Podľa prieskumov všetkému bude veliť Matovič. Ten Matovič, ktorý bol hrubou záplatou na hrubú dieru. Lenže čo ak nebude už žiadna diera a jeho poslednou agendou zostanú hodnotové otázky? Aké budú reakcie hnutia zloženého zo 4-och strán, ktorému predseda necháva voľnú ruku. Tak, ako bolo OĽANO spoľahlivé v opozícii zlodejom môže byť nespoľahlivé v spolupráci a koalícii proti nim.

Volič sa nerozhoduje komplexným kritický vnímaním. Vyhráva ten, kto povie posledné slovo s najväčším krikom. Viem si predstaviť aký bol Igor sklamaný keď ho nenapadlo obsadil kecpult a ako mu odľahlo, keď videl v NRSR pyžamo. Matovič potreboval kecpult iba pre svoj krik. Ak by nedošlo k odpornej poprave, nemal by ani výsledky, o ktorých tak rád hovorí. Jednoducho preto, že nikdy nebol schopný ponúknuť komplexné riešenie ani spoluprácu, kde by profitovali obe strany. Politika nemá byť marketing, ale súbor funkčných opatrení ako spravovať verejné veci. Marketing funguje v kampani, ale v praktickom vládnutí nemá najmenšie uplatnenie. Veľmi drahý marketing, sme práve videli v podaní Smeru. Chceme ho znova len v inej farbe? Výsledok môže byť úplne rovnaký.

Ak Kollár zdvihol ruky za dôchodky, ktoré už dvakrát predložil, je jediný, kto mal na to legitímne právo. Nikto iný. Ale tam moje pozitíva pri tomto mene končia. Niečo ako Sme rodina funguje iba v prostredí, kde nič iné nie je. Kollár v budúcej demokratickej opozícii nemá čo ponúknuť, bude iba žiadať. Tam to končí. Stavať na ňom ústavnú väčšinu je síce Matovičov sen, ale meniť Ústavu s takýmto kvalitatívnym zázemím je presne štýl Smeru. Chceme to? Alebo chceme meniť ústavu iba na základe odbornej dlhej a ťažkej diskusie?

Preskákal som v PSku toho dosť a živo si pamätám ako nám išla po krku SaS, ako sme tŕpli pri debate Davida s Goliášom - Štefunko vs. Sulík. Pamätám si ako nás Spolu bombardovalo a vyzývalo aby sme stiahli Zuzanu Čaputovú a podporili p. Mistríka. Viem čo všetko nás stála koalícia a koľko kvalitných ľudí sa stiahlo . Ale výsledok bol vždy jednoznačný a dokážeme sa zaň kedykoľvek postaviť. Pozerať na prácu poslancov v EP je doslova radosť o prezidentke vie celý svet.

Nie sme dokonalým hnutím ani koalíciou a kto takú pre svoj hlas hľadá, tak nech volí jedine fašistov alebo ex-sud-cu. Tam sa chyby nerobia. Lebo kto nič nerobí ... Ani povolebná koalícia nebude dokonalá. Čakajú nás ťažké a nepopulárne rozhodnutia a množstvo chýb. Bude treba pracovať naplno + niečo a brániť sa útokom hodným mafie. Nebudeme mať čas riešiť marketing, keď budeme chcieť pracovať na dobrom výsledku.

Každú stranu a hnutie reprezentuje predseda, ale stojí na členoch – budúcich poslancoch. V každom prípade vyhrá koalícia. Aká bude? Asi bude najlepšie zvážiť, ktorí subjekt dokáže efektívne spolupracovať so svojimi partnermi.

Pred troma rokmi sme založili hnutie na zelenej lúke s ľuďmi bez káuz, väzieb, bez mafiánskeho pozadia a prostriedkov by sme boli slobodní v rozhodovaní. Túto líniu si držíme dodnes. Pridali sme schopnosť fungovať v koalícii a prinášať výsledky. Aj preto nám je cudzie politické vydieranie a prázdny marketing. Nechceme sa učiť ešte aj toto.

Rozhoduje ale volič a my to budeme rešpektovať. Sme mladá sila a ľudia pre ktorých je politika iba nástroj. Dôležitý je výsledok a tým má byť férové a hrdé Slovensko. Chceme dať tretí krát dobrý výsledok a potrebujeme už iba dôveru. Viem, že to nie je málo.