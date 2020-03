Ako ďalej pán premiér?

Budem komentovať politiku koľko len chcem. Budem rýpať a kritizovať matovičov a kollárovcov koľko sa do nich vmestí. Budem súdiť kiskovcov do zblbnutia. Môžem si to dovoliť a ak má niekto námietky, je to jeho problém.

Nechcel som ich tam a robil som všetko preto, aby som ponúkol inú alternatívu. Najprv nám to arogantne nabúral exprezident s jeho egom a kapitálom. Ale nevyšlo to najmä vďaka amaterizmu nášho vlastného volebného štábu a ignorancii vedenia koalície. Zodpovednosť je a ešte bude vyvodená. Špičkoví kandidáti do toho dali meno, čas, prostriedky a tí, ktorí mali týmto kandidátom pomáhať ich sabotovali svojou neschopnosťou, hrami a divadlami napriek tomu, že sme interne bili na poplach od začiatku kampane a zo všetkých síl. Mesiac pred voľbami sme v užšom kruhu hovorili o katastrofe. Potom prišlo „poďme do nich“, spacáky a ponožky. Vyhrať na dvoch bojiskách sa nedá a aj keby mali PS/Spolu 10%, bolo by to fiasko. Program, kandidátka a dobrovoľníci boli výborní, ale voľby vyhrávajú lídri, kampaň a marketing. To sme mali tragické. Treba to povedať nahlas. Rovnako môžem za seba povedať, že pri volebnom výsledku NRSR 2020 a následnom zložení parlamentu je takmer šťastím, že tam nie sme. Bola by to práca štatistov a už počas kampane sme mali informácie, že ak sa bude dať, postaví to Matovič bez progresívcov. Nech sa páči, postavil.

Ústavná väčšina pre túto zmesku kandidátov a dnes už aj ministrov a šéfov výborov je pre mňa rovnakou tragédiou ako vláda Smeru. Nie je to nič osobné. Je to môj osobný názor liberála, ktorý nemusí nikoho zaujímať. Ale môže.

Matovič nemal šancu sa nejako nachystať na to, že bude premiérom a už vôbec nie na to, že ním bude v koalícii s kapacitami zo Sme rodina. PS/Spolu mu svojou seba-deštruktívnou kampaňou doslova nahnala voličov. Výsledkom je poslanecký klub, ktorý má veľa hláv, ale zúfalo málo skúseností, odbornosti, rozhľadu aj vzdelania. Nechcem ísť po menách, ale je to fakt na plač a Ficove videá o škôlke sa naplnili krutým spôsobom. Je to o to horšie, že oni sami to tak nevidia. So sebareflexiou tejto vlády si ešte užijeme. Fico už dnes presne vie čo a kedy má robiť aby to rozbil. Stačí čakať, oddychovať, sem tam si niečo alebo niekoho kúpiť a občas rypnúť.

Slovenský volič volil v zúfalstve a rovnako aj zvolil. Až na niekoľko málo svetlých momentov, ktoré nemajú šancu ukočírovať takú masu obyčajných a obyčajnejších ľudí, mám z ďalšieho smerovania Slovenska asi väčší strach ako z pandémie. Tá na istý čas oslobodí novú vládu od jej vlastných sľubov. Najprv treba zachraňovať ľudské životy. Ale po každej tme príde ráno.

Ďalšou ospravedlnenkou bude recesia ekonomiky. Vtedy už bude Fico na koni s vytasenými číslami. Všetci vieme, akú pamäť má náš jednoduchý, roduverný, bohorovný a hrdý národ. Po úspešnej derniére akožepremiéra bude jeho návrat takmer hladký. Matovič nestihne vyvodiť zodpovednosť voči nikomu a ničomu. To sa rovná premlčaniu a vlastne zahladeniu všetkých špinavostí Smeráckej mafie. Po Kuciakovi neštekne o dva roky už ani pes a Fico vtelesnený do hrdinu s jamkami za štekotu blahopsov môže triumfovať.

Bodaj by som sa za tento odstavec musel raz ospravednit.

Štyri roky sú krutokrátke obdobie a nás by čakala jazda na horskej dráhe aj bez pandémie. Štvorlístok už má iba tri roky. Dnes máme v parlamente nekompetentnú ústavnú väčšinu a profesionálnu hnedočervenú opozíciu, ktorá má evidentne plán, skúsenosti, prostriedky aj odborné kapacity. Ak dnes vláda urobí jednu chybu a chyby robí samozrejme každý, rovná sa to 5tim chybám tej minulej. Preto som si dovolil to úvodné porovnanie. Naozaj to nebolo nič osobné.

Naozaj nemienim byt ticho len preto, že veď dali dole Fica. To je zúfalo málo na riadenie štátu. Matovič to vedel. Po exotickom videu a schránkach narýchlo ale šikovne anketoval. Vedel čo robí ale asi nechcel veriť, že preberie za výsledok kompletnú zodpovednosť. A kompletná znamená od kampane po kampane. A na to sa neteším, pretože nemá v rukách nič. Nemá agendu -Fico je dole, nemá ekonomiku – ekonomika je dole, nemá program – ani ho nemal, nemá ľudské kapacity, nemá odborníkov, nemá riešenia. Má iba jeden obrovský, ako on hovorí, „prúser“ – Slovensko bez fungujúceho ničoho. Je naozaj rozkošné, že chce ľuďom hovoriť čistú pravdu ak akurát nezmešká tlačovku. Ale politika nie je o hovorení pravdy, ale o dobrých a dnes nevyhnutne aj rýchlych riešeniach.

Neverím, že odchod Mihála zo strany a Beblavého z politiky Spolu ustojí. Ten projekt nemal hodnotový základ alebo hlbší zmysel. Ani výrazný odborný potenciál v strane nestačí na fungovanie politického subjektu, pretože je to komplikovaný organizmus. Dnes sa nám do Progresívneho Slovenska prekvapivo hlásia noví členovia, s ktorými komunikujeme online aby sme sa správali zodpovedne. Pre pandémiu sme síce odložili snem, ale ja viem že progresívcom hlavy nevychladnú a teším sa na ten náklad otcom a vedeniu hnutia. Snáď sa tam všetci uvidíme v zdraví a budeme po sebe prskať pekne nahlas. Potrebujeme veci nahlas pomenovať a razantne vyriešiť.

Dával som PSku iba jednu šancu. Niektorí kolegovia to už balia, ja dnes rozmýšľam nad šancou druhou. Kto nič nerobí, nič nepokazí. My sme to nepokazili, my sme to ... Ak ale dokážeme ustáť takýto prúser a dokážeme pracovať na zmysluplnej komunikácii, riešeniach, možno aj pomoci matovičom zaslúžime si byť v NRSR po najbližších voľbách aj bez blbobordov, divadiel, hier, póz – a radšej aj bez kampane.

Postaviť solídnu alternatívu, ťahať to z vlastných prostriedkov, získať si znova dôveru po takomto výprasku a zabrániť smerákom a šašistom v comebacku ešte nikto neskúšal.

Ale to neznamená, že sa to nedá.