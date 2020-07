Stoj, lebo strelím. Stojím! Strieľam!

Toto bol môj obľúbený vtip. Je v ňom obsiahnutý cynizmus a nekonečná hlúposť človeka. Ale to som netušil, že ten vtip raz budem žiť. Lege artis ...

Hovorí sa, že pre človeka je najzdravšie jedlo vyprodukované v okruhu 50 km od jeho obydlia. Ja si myslím, že podobne je to s politikou. To, že mi ráno stačí šliapať do pedálov aby som sa dostal do práce v Trnave je jeden zo zásadných dôvodov, prečo ešte trčím na Slovensku. A to napriek tomu aj práve preto. Tento rok sa mi pri platení miestnych daní účet zapotil, oči zarosili, brada zachvela. A to mám iba dvojizbák a záhradu na pár paprík. Peniaze som ale poslal mestu rád s odkazom na FB, že neplatím, ale investujem. Bolesť odznela s odkazom primátora inštitúciám napojených na štátny rozpočet (múzeá, nemocnice, poliklinika, úrady), že neexistuje dôvod aby im mesto odpustilo alebo znižovalo dane, ktoré musí platiť každý podnikateľ aj občan. Okolité obce zhasínajú nočné osvetlenie, rušia festivaly a nemajú na výplaty pre starostov. V Trnave sa stavia, revitalizuje, investuje, projektuje. Samozrejme, že to nejde bez kriku, ale nejde to ani skratkami, strašením a vyhrážkami. Jednoducho tu niekoľko ľudí robí to, prečo kandidovali a boli zvolení.

Že premiér žije v TT vnímam ako nejakú rovnováhu vesmírov. Možno aj práve preto ho obchádza realita Slovenska. Trnava nie je štandard práve preto, že je zatiaľ vo vzťahu k súčasnej aj minulej štátnej politike blbovzdorná. Vôbec nie som k vedeniu mesta nekritický, ale keď človek vidí tú prácu a výsledky, rád prehliadne kozmetické vady. Dá sa to voči vláde? Ak je politika a výsledky krajiny v príkrom protiklade s politikou a výsledkami mesta kde som vyrastal a aj mesta kde žijem, niečo nefunguje. Prezidentka sa po Trnave včera prešla takmer za potlesku, premiéra som už dávnejšie v meste nevidel.

Dnes už asi nie som sám, kto hodnotí výsledok volieb ako nevyhnutnú národnú tragédiu. Môj blog pred sto dňami by som dnes formuloval trochu inak, ale obsah by som nemenil. Máme najhlúpejšiu vládu akú sme kedy mali a zaslúžime si ju. Nemá konkurenciu ani na okolí a to sme si po zvolení osvietenej ženy za hlavu štátu mysleli ako vytŕčame. V TT sa hovorí: „vesmír neogabeš“, ale voliča evidentne ľahko. Závisť v DNA nám nedovolí zvoliť si lepších ako sme my a tak sme dopadli.

Smer bol zločinný, oplzlý, chrapúnsky, zlý systém, ktorý ale hospodáril. Dal ľuďom seno, vydojil mlieko a kradol smotanu. Odborne a odporne okrádal, ale nikoho vulgárne neurážal, lebo vedel z čoho žije. Parazit vie, že hostiteľa nesmie zabiť. Oslabení a pod kontrolou toxických žvástov sme ho živili. Vláda Matoviča sa fotí pri obede, na skládkach, s langošom, na letisku, kade-tade, hrabe sa v materniciach s ružencom v ruke horšie ako Danko, úplne rovnako kradne tituly všetkým poctivým absolventom vysokých škôl. Hospodáriť nemá kto. Krava nemá čo žrať a ani kam utiecť. Chcú ju naučiť Otče náš kým ona prestúpená Duchom svätým živorí ďalej.

Ľudská hlúposť nie je najhoršie pejoratívum, ale najstrašnejšia stigma človeka. Máme hlúpeho premiéra, predsedu národnej rady veľkú časť opozície aj koalície. Je ich príliš na to aby to mohlo skončiť dobre. Keby mali spoločne dokladať jogurty v potravinách, skrachovali by. Po sto dňoch je hanbou priznať sa k voľbe novej štátostrany. Matovič je nadávka. Nuž, zvolili sme skratku, chceli sme to rýchlo, tvrdo, hoci aj bez plánu - iba „sedláckym rozumom“. Volili sme primitívnu pomstu! Hurá, máme to. Čo by Smeru trvalo štyri roky, budeme mať za rok. Mechaniku vládnutia predstavila vláda v úplnej nahote. Praktickým znehodnotením všetkých čestných titulov pre jedného arogantného hlupáka nastavila nezvratne morálku svojho vládnutia, z poctivých spravila štatistov. Máme tu opäť , znova, zase a opakovane menšie zlo. Aj to v lepšom prípade.

Hlasnou opozíciou tejto tragickej vláde je aktuálne recyklovaný exsmerák a mimoparlamentné Spolu. Fašisti sa bavia. Nový smerák je riešením, ktoré má zabezpečenú podporu. Je otrasné, že to stačí. Zdá sa, že Matovič osobne urobí všetko preto, aby ho biznis krídlo biznis strany krstných otcov plynulo nahradilo. Opakujem sa?

Kolegovia zo Spolu sú pre mňa žiaľ sklamaním. Naskočili na vlnu, ktorá nám priniesla túto biedu. Úplne rovnako drali huby o boji s korupciou a zlodejinou zlodeji z HZDS, SDKU, Smer a naposledy OĽaNO a comp. Chcem veriť, že to myslia úprimne, ale prečo to nevytiahli pred voľbami? Naozaj treba preferencie dvihnúť takto? Rozumiem aj Mirovi Beblavému v snahe pomôcť „mimo politiky“. Je to však politika identická s tou pred voľbami v podaní istého Igora a Róberta. Táto komunikácia deprimuje voliča natoľko, že nebude veriť v demokraciu, štát, štátne orgány, spravodlivosť a stratí záujem o politiku ako takú aj nádej v skutočnú zmenu. Na toto čakajú presne tí, proti ktorým sme stáli pred voľbami na námestiach, tí ktorí dnes tlieskajú vekslákovi – chránencovi, predsedajúcemu NRSR. Rovnako ako im pred voľbami nahrával vrieskajúci dav naproti, teraz im nahráva mediálnym tlakom Spolu a arogantná komunikácia, strašenie a správanie Igora a Borisa. Ak som vo voľbách ponúkal politiku ako službu, ako ju vnímajú títo dvaja?

PS a Spolu sú odlišné subjekty, stojace na iných hodnotách. Koalícia mala byť o synergii a dopĺňaní. Že sme sa miestami vyskratovali je tiež fakt, ale bola to len kampaň. Nie samotná politika. Užitočným príkladom môže byť už prvý väčší protest proti šíreniu kotlebovskej nenávisti v Hlohovci, kde sa PSkári pridali k protestujúcim občanom mesta, ale Spolu-áci okamžite opustili námestie. O polroka sa už kandidáti zo Spolu konfrontovali radi Predbiehali sa z koľkých protestov postnú fotky za účelom kampaňovania. Členovia PS však na tieto protesty chodili dávno pred PS, budú aj po PS a hlavne z úplne iných dôvodov.

Aktuálnu snahu Spolu vnímam ako pochopiteľnú, ale nešťastnú. Komunikácia PSka je zúfalo nedostatočná. V hnutí sa toho deje veľa. Po vyvodení zodpovednosti voľbou skutočne nového vedenia sa musí veľa vecí nastaviť inak. Toto vnímajú členovia, ale nie volič. Ten cíti neistotu. Snáď to zmení novo nastavovaná komunikácia. Progresívci nedostali mandát, ale druhú šancu a vedia, že je posledná. Verím, že ponúknu politiku, pre ktorú hnutie vzniklo. Nebude „ľudová“, lebo nebude jednoduchá. Ale bude konečne iná, autentická a nevyhnutná. Po tom ako Matovič zošrotuje Za ľudí, SaS aj Borisa úplne rovnako ako to urobil Fico so Sieťou, Hídom, SNS ... ani na výber nebude. Len to znova nezbabrať.

Ak je hlúposti a marketingu opozíciou hlúposť a marketing treba hľadať inú cestu. Marketing má predávať jogurty, politika riešiť ako bude spoločnosť fungovať a prosperovať. Ak sa začne politik správať povrchne marketérsky, je to dôkaz jeho nekompetentnosti. V tom momente škodí. Absencia funkčnej a rozumnej alternatívy okamžite začne kŕmiť antisystém a extrém. Zúfalý človek je tou najľahšou korisťou. Toto je achilovka demokracie. Dnes sa zdá, že alternatívou šialenstvu a extrému môže byť politika PS, možno Spolu, alebo to bude politika navoňaných, prepudrovaných smerákov, v horšom prípade hejnáckov.

Vesmír znova zasiahol. Najväčší grázli na sídlisku, kde som vyrastal, boli Boris a Igor. Boris dopadol zle - drogy, Igor sa ako-tak unormánil a má rodinu. Mesto Trnava aj Slovensko má v rukách volič, nie primátor, nie premiér, nie predseda. Trnava odoláva a napreduje lebo sme vyberali a volili najprv odvážne a potom rozumne. Slovensko padá ... Ako dlho sa to dá udržať?