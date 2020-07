Bahno ako bahno

Ukradnuté tituly sú len vrchol ľadovca. Loď už narazila. Úhybný manéver situáciu len zhoršil. Nezávislé osobnosti a koaliční partneri sa obzerajú po člnoch, obyčajní ľudia zostali v nevedomosti uväznení v podpalubí. Je koniec.

Nie tým, že skompilovali, opajcli, plagiovali diplomovky, ale svojim prístupom a postojom spochybnili a skartovali vzdelanie celej akademickej obci a každému absolventovi. Zrušili zmysel univerzitného vzdelania na Slovensku.

Veľmi by som sa čudoval, keby v septembri niekto prišiel na zápis. Nie je najmenší dôvod mrhať čas študentov a peniaze rodičov na vzdelanie. A už vôbec nie na diplom. Ten sa stal zdrapom papiera, zdrojom posmechu aj červenou kartou. Nestal sa, urobili z neho ...

Najviac mi je ľúto rodičov, ktorí v tej najlepšej vôli a s tým najlepším úmyslom dotlačili svoje dieťa na vysokú školu preto „aby z neho niečo bolo“. Môže byť. Vidíme čo. A to nikto nechce. Poznám rodiny, kde mohol študovať iba jeden, pretože nebolo dosť peňazí. Viem, čo je to zarábať si na školu, neurobiť skúšku, opisovať ... ako každý študent. Patrí to k tomu. Ale nedokážem si predstaviť, že by som niekomu nadával do lekvárov na polici, ak som úplne to isté, len o policu nižšie. Toto je hlbší osobnostný problém ako podvod s diplomovkou. Tento problém má byť morálnym vzorom? Nesmie!

A teraz tu máme školy a v nich deti. Odo dnes majú zmysel základné školy už iba ako odkladiská. Načo sú pán minister? Má byť úlohou školy v 21. storočí naučiť žiaka čítať a písať? Aby vedel podpísať pracovnú zmluvu vo fabrike a prečítať si výplatnú pásku? Možno si bude schopný vyrátať, že bez bokovky na drevo rodinu neuživí. Alebo má byť úlohou školstva v 21 storočí dať svetu kapacity, ktoré ho posunú ďalej? Aká je vaša vízia, aké sú vaše garancie, schopnosti a erudácia?

Nie každé dieťa posunie spoločnosť dopredu. Nie všetci máme na to kapacity, možnosti a aj šťastie. Vážim si prácu remeselníkov, majstrov aj robotníkov. Nakoniec, veď zarábajú lepšie ako špičkoví profesori. Ale kto ich bude viesť, učiť a kto im vymyslí nové stroje, kto ich zoperuje? Tým čo predvádzajú politici, predvolební morálni etalóni, oberáme našu vlastnú spoločnosť o géniov. Ak sa oberáme o géniov sme odsúdení zaniknúť, pretože konkurencia je obrovská a my strácame nádej byť už aj porovnateľní. Nie dvaja chalani držiaci sa za ruku, nie liberáli, nie migranti, nie ženy po interrupcii, ani tie nezachránené deti a ani všetci dohromady neohrozujú budúcnosť krajiny tak, ako nevzdelanosť a bezbrehá hlúposť, ktorú sa rozhodli reprezentovať politické špičky, vedenie krajiny. Vo svete sú školy, kde vychovávajú politikov. Sú to práve tie najťažšie a najdrahšie. Má to zmysel a význam, je to vidieť na životnej úrovni každého občana. Ako sa im chceme rovnať s týmto matériálom?

Je mi smutno z rodičov, ktorí sa budú rozhodovať či má zmysel aby sa ich dieťa učilo dobre, alebo bude lepšie ak bude šúchať omietku, lebo remeslo má zlaté dno. Pretože tú omietku nakoniec budú šúchať aj tí, ktorí mali na to, aby zachraňovali životy alebo urobili svet lepším. Toto je ale cesta dole.

Premiér, jeho ansábel a ich spoločný postoj nám robia hanbu, akú ešte svet nevidel. Doslova. Celý svet sa odo dnes bude pozerať na univerzity zo Slovenska ako na podradné inštitúcie. Nebudú medzi nimi robiť rozdiel. Naše školstvo práve veľkolepo s rachotom skolabovalo. Je to samozrejme dôsledok dlhodobej neschopnosti a ignorantstva všetkých vlád za 30 rokov viesť rezort zodpovedne. Chcú to zmeniť tí, ktorí práve slabiny vzdelávania sprosto zneužili a nemajú s tým žiaden problém. V každej inej krajine by smažili hranolčeky vo fastfoode.

Na Slovensku ...

Jediné čo dokážem, je slušne poprosiť, aby ste to položili vo vašej réžii. Kým to máte ešte trochu pod kontrolou. Mandát, ktorí ste dostali vo voľbách bol získaný klamstvom úplne rovnako ako vaše tituly. Nedá sa od vás čakať nič, pretože sa vám nedá veriť. Nedá sa od vás čakať akékoľvek vyvodenie zodpovednosti voči sebe samým a preto to nemôžete robiť u iných, kde je to nevyhnutné. Jediné čo ste dokázali je oháňať sa eticko-hodnotovými otázkami, ukazovať prstom na najslabších, urážať a klamať. Klesli ste na úroveň, o ktorej je neslušné písať. So sebou ste stiahli svoj elektorát aj svojich koaličných partnerov. Ak bol Smer mafiánskym bahnom, vy ste bahnom morálnym, etickým aj hodnotovým. Bahno ako bahno.

Je to ale oveľa horšie. Svoje zlyhanie nedokážete pochopiť a ani vnímať jeho následky. Sú fatálne aj keby ste skončili včera. Strašenie Ficom je už smiešne. Nie je na úteku, nesedí v chládku, ale smeje sa vám v NRSR a dobre vie prečo. Neverím že máte mentálne kapacity to uchopiť. Kapitán lode je nekompetentný zúfalec a chrapúň. Nič viac, nič menej. Preto slušne prosím vašich voličov a podporovateľov, ktorí určite cítia, že niečo nedopadlo dobre. Oklamali vás, urobte čo ste od nich žiadali a prečo dostali vašu dôveru. Vyvoďte voči vašim voleným zástupcom zodpovednosť. Nedokážu urobiť to, čo chcú od iných. Oni zodpovednosť voči iným žiadali a vyvodzovali, vehementne. Veď preto ste im to tam hodili. O to vám snáď vo voľbách 2020 išlo! O spravodlivosť. Ukážte ju, aby ste si ju zaslúžili. Po troch rokoch šialených kotrmelcov bude mafia v plnej sile. A premiér im chce ten čas dať.

Nik iný to urobiť nemôže, iba ich volič.

Táto loď už nedopláva. Škody sa už teraz zapisujú do dejín. Najväčšou stratou bude nádej, že tu môže byť lepšie.