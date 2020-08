Šaty robia človeka ...

Ak je politika špinavou vecou, mohla by byť aspoň komunikácia politikov o niečo kultivovanejšou. Ale bude tomu rozumieť volič, ktorí to celé platí? Skúsi to niekto?

Súčasťou predvolebnej kampane PS/Spolu bola aktivita "Nalož Trubanovi". Michal chodil po celom SK a debatoval s každým, kto bol ochotný prísť. Občas prišli kotleby, občas harabíni, ale najčastejšie fanúšici a ľudia, ktorí sa chceli rozhodnúť. Do TT prišiel aj jeden pán, ktorý diskusiu takmer ukradol. Pýtal sa Michala aké knihy čítal a číta, na akých predstaveniach bol v divadle a aké navštívil galérie. Pýtal sa to v tom kontexte, ako je pripravený na výkon politiky po intelektuálnej stránke a za príklad dával Rakúsko a Švajčiarsko, kde majú politici špeciálne školy pre budúcich politikov. Konfrontoval Trubana s Beblavým celkom razantne. Michal mal čo robiť a ustál to.

Diskusia "Nalož Trubanovi! (PS)

Píšem to sem nie preto aby som poukázal na Michala, ale aby som poukázal na nároky voliča PS (Spolu) a konfrontoval ich s nárokmi voliča iných strán. Presne toto je jedna z hlavných otázok, ktorú riešia progresívci. A občas to vidia žiaľ čiernobielo. Ani geniálna hodnotová komunikácia bez širokej podpory a ani široká podpora bez takejto komunikácie nie je cestou. Treba to vyladiť. Našťastie konečne ladia. Naši priaznivci a voliči sú nároční až fajnoví a rozmaznaní. Neveria slepo, práve naopak. Myslia si, že by to robili x krát lepšie. Chcú od svojej politickej reprezentácie top kvalitu - intelektuálnu, morálnu, etickú a bohvieakú ešte. A nechcú o nej len počúvať, chcú ju vidieť. Sú schopní zadupať vlastného kandidáta za najmenšiu blbosť. Chcú adekvátnu komunikáciu na úrovni, za ktorú sa nemusia hanbiť. Takýchto voličov je ale vždy a všade menšina a bez väčšiny zmeny neprichádzajú. Málokedy si to sami uvedomujú. Je to zložité. Inde stačí primitívna nenávisť, výsmech alebo hlasný krik a 15 - 20% je doma

Hodnotiť nároky voliča OĽANO, Sme Rodina, Smer 1/2, ĽSNS si nedovolím. Ale viem určite, že ich preferencie s intelektom kandidátov súvisia len výnimočne. Často im už kandidáti nedajú šancu.

Nechcem urážať a ani pôsobiť povýšenecky, o vláde "hlúpej masy" sa popísalo veľa. Zhrnul to klasik slovami "najväčšou slabinou demokracie je volič". Súhlasím s tým že komunikácia politikov musí byť zrozumiteľná masám a mala by byť vždy na vyššej úrovni. Vyhovieť všetkýn sa nedá a ak to niekto skúsi, je odsúdený na neúspech. Ale komunikácia aktuálnych vládnych špičiek je na úrovni krčmy a o niekoľko úrovní nižšia ako tá minulá.

Stačí "aspoň nekradnúť"? Do kedy? Takáto konunikácia svoj elektorát síce osloví v jeho jazyku, ale nenadchne a nikam neposunie. Som zvedavý ako dlho bude voličov baviť byť za primitívov. Pretože presne to z nich premiér a členovia vlády svojou komunikáciou robia. Sú ich volení zástupcovia a tým, že máme väčšinový systém zastupujú nás všetkých. A to aj preto, lebo dane neplatíme podľa toho koho sme volili, alebo nevolili. Každý občan SR má nárok aby ho vláda v tejto krajine zastupovala najlepšie ako sa dá. Ak je toto ono, netreba platiť dane. Stačí si kúpiť lístok do cirkusu. Premiér si zrejme neuvedomuje, že voľby nevyhral vďaka svojim ultrafans, pre ktorých hrá trápne divadlo. Vyhral lebo sľúbil pomstu - tá nepríchadza. Vyhral lebo sľúbil zodpovednosť - ani tá neprichádza. A vyhral, lebo časť voličov dúfalo v zmenu a radšej to hodila jemu s nádejou, že sa unormálni - neprichádza.

Táto politika ale zmysel má. Iba za týmto uchechtaným predstavením sa dá rozdávať štát, funkcie, zakázky, dajú sa v pokoji a tichu posúvať hranice a pomaly rozoberať základy občianskej spoločnosti, liberálnej demokracie. Veď o čo ide?! Keď sa to nepodarí pre ich neschopnosť, na vine budú liberáli a vráti sa Smer 1 a 2. Oni "nám to hovorili". Na nič iné nečaká antisystém. Všetci sú rovnakí, všetci sú jedna zlodejská banda a celý systém je zlý. Ešte kúsok a hajlujeme.

Málokto si pamätá na "Dohodu o neútočení", kde sa PS a čiastočne aj Spolu vzdalo identity (hodnotových otázok) v záujme riešenia akútnych ekonomických otázok a spravodlivosti. Aktuálne vláda rieši takmer iba hodnotové otázky. Uzurpovanie úradov sa podobá praktikám komunistov, ekonomiku nechali nech sa spamätá sama, spravodlivosť dostáva ďalšie zaucho a prioritou sa stali základné práva jasne definovaných skupín obyvateľstva. Nie je to nič iné iba politika "rozdeľuj a panuj" a to presne v čase keď nám iná krajina ukazuje aké dôležité je spojiť národ keď je najhoršie. Asi nás to najhoršie ešte len čaká.

Súčasná vláda nemá pred sebou druhé vládne obdobie. Nemá šancu dokončiť ani dobré veci, lebo ich ešte nezačala robiť. Čo príde po nej záleží na voličovi, ktorý sa rád opíja rožkom. Na mafiánske pľundrovanie sa už zabúda a dnes to vyzerá, že klaun rozosmial pospolitý ľud, on za to odpustí. Môžu sa vrátiť len s inou kravatou.

Nároky voliča sú tak prekliato nízko, že nie každý vie klesnúť tak aby vyhral voľby klamstvom alebo populizmom. Nechcite to od progresívcov prosím. Nevedia to a keby to začali robiť, nikto im to aj tak neuverí. Nemôžu hrať túto hru, sú odkázaní na to, vymyslieť to inak.