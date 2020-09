Ro**ukaná morálka, monštrum ako vzor.

Po úspešnom rozklade právneho štátu nastáva medzi Dunajom a Tatrami aj rozklad morálny. Je to hotová vec. Zvolili sme si to a dostali sme to. Ak by sme zvolili náckov nebolo by to oveľa iné.

Ako sa morálnymi hodnotami šermuje, bojuje, strieľa, ako sa ohýbajú, tak sa tieto zásady otupujú a slabnú. Lenže právny štát sa nedá budovať bez morálky a morálku neochráni štát bez spravodlivosti. Aj toto môžu byť tie dve misky Justície. Jednu jej ukradli a na druhej súloží predseda parlamentu a nechce zliezť. Za touto čiarou nie je už nič okrem anarchie a antisystému. Ak sú hranice u každého inde, ako keby neboli.

To čo sedí v NRSR a to čo jej predsedá je bezpochyby svetový unikát. Nikdy to nebol žiaden zázrak. Národná Rada Slovenskej Republiky nás už naučila ignorovať hrubý zločin, únosy a vraždy. Dnes nás učí tolerovať morálne a etické poklesky, vedomé a primitívne klamstvo, ignorantstvo a prachsprostú hlúposť. Bez pardonu. Žiadny zahraničný partner nemôže dnes Slovensko brať vážne. Je to ako keby ste podpisovali zmluvu o hospodárskej spolupráci alebo investíciách s bordelmamou, ktorá si včera nakreslila diplom fixkou na „ponuku dna“. Nepomýli som sa .. dna. Olizovanie výložiek? Prosím Vás, máme tu machra, ktorý by chcel olizovať onakvejšie veci. A nič to nerobí s ním, jeho stranou, koalíciou a ani voličmi. Lenže ono to robí zásadné veci v obývačkách, spálniach aj detských izbách. A nie len tým čo morálny etalón olizuje, ale najmä tým ako to prezentuje. Ak by toto monštrum volič nakopal do zadku bolo by všetko v poriadku, ale volič, zdá sa, takéto správanie a komunikáciu toleruje. A to je červená.

Nie! Predseda parlamentu krajiny si nesmie dohadovať sex s kýmkoľvek. Ani poslanec a ani predseda akejkoľvek relevantnej politickej strany a ani člen vlády nie. V štandardnej krajine s parlamentnou demokraciou, súdnosťou a elementárnymi zábranami jednoducho nie. Prečo? Lebo reprezentuje iných!

Prestávam rozumieť elementárnym nastaveniam spoločnosti. Na Kollára neexistuje definícia, ale to ma netrápi tak, ako definícia jeho elektorátu. Kto toto volí? Moja tradičná stará mať by povedala, že je to kurevník a narobil 10 pankhartov. Odpľula by si pekne po luteránsky. Dedo by si odpľul katolícky a zakázal by nám vyslovovať meno predsedu parlamentu NRSR v jeho prítomnosti. Obaja by ho hnali od dverí palicou. Obaja vychovali mojich rodičov a aj mňa. Dosť tradične. Nechápem ako mu môže náčelník domorodého kléru podať ruku.

Urobiť dieťa je ľahšie ako odkrojiť chlieb a natrieť ho maslom. Ale uvedomuje si niekto, že zabezpečiť takýto hárem niečo stojí a tie prostriedky musel tento človek niekde zobrať ... iným? Niekto tomu hovorí podnikanie, niekto podvod a niekto krádež. Tento človek nikdy nepracoval poctivo a ani nič užitočné nevymyslel. Na tom sa snáď zhodneme. Uvedomuje si niekto aký príklad rodiny dáva multišukač vlastným deťom a ako nastavuje štandardy v spoločnosti kreslením jeho uletených hraníc? Pankhartom sa v škole nikto smiať nebude, ale adoptovancovi homopáru áno? Ani za poslednú komunikáciu?!

Nedokázal by som sedieť v jednej miestnosti s človekom týchto kvalít, nie ešte s ním viesť akýkoľvek rozhovor. Etika, slušnosť, morálka, charakter .. nič, ani ťuk. Ak by som s ním mal sedieť v koalícii, odídem a je mi jedno, že zajtra padne vláda. Takáto vláda nemá morálnu legitimitu vyžadovať od nikoho nič. O tom, že podviedla voličov píšem inde. Cez mŕtvoly, ani tie morálne, sa ísť nemá. V slušnej krajine nie, vo zvrhlej možno. Aj Smer za menšie šmakociny ľudí sťahoval. Výsledok je žiaden rešpekt k autoritám – anarchia a cesta k antisystému. Potrebujem to zopakovať, lebo sa to deje. Dnes sú to rúška, zajtra krádeže v obchodoch a cez víkend sa budeme mlátiť za vieru a v pondelok znásiľnovať deti v kostoloch?

Aby nedošlo k omylu. Je mi je jedno s kým, kedy a ako si dohaduje akú formu sexu ak je druhá strana plnoletá a súhlasí. V prípade voleného člena vlády by sa to minimálne nikde v Európe neobišlo bez odstúpenia, ale nikde inde by nenechali Fica vychovať celú jednu generáciu mafiánov.

Orál pri vedení motorového vozidla je u mňa všeobecné ohrozenie. Sex na verejnosti je dúfam ešte tiež priestupok. To všetko by mi možno bolo ukradnuté dovtedy, kým takýto chrapúň neposudzuje mňa, môj život a degraduje výchovu mojich rodičov. On ho nielen odcudzuje, ale rovno „lege artis“ obmedzuje moje slobody. Posledným križiakom a jeho inkvizítormi my odopierajú práva garantované Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Kradnú sociálne práva ľuďom v dlhoročných životných zväzkoch najvyšších kvalít a vo svojich vyhláseniach robia zo mňa a z nás odpad, ktorý je spoločnosti „menej platný ako ten tradičný“. Alebo nás rovno nazvú úchylákmi z Pride –u. Bigotná tlupa ktorá nastavuje a štve spoločnosť proti mne a chce rozhodovať o počatiach u žien, obmedzuje slobodu cirkví na úkor svojej, je v poriadku. Ale ja v 20 ročnom zväzku, ktorý nikto nevidí a nikoho neovplyvní, som úchylák?

On to robí, ale nechce aby to robili iní a preto je to v poriadku. Amen ... Toto je aký odkaz pre spoločnosť? Budeme ho aplikovať aj na zlodejov a vrahov? Dodržiavanie zákonov, aj tých nepísaných – etických, morálnych považujem za nedeliteľnú súčasť kultúry v ktorej žijem. Sú to hranice a pravidlá, ktoré môžem vyžadovať len vtedy, ak ich rovnako dodržujem. To je liberalizmus. On hranice nepotrebuje posúvať, ale predpokladá a vyžaduje striktné dodržiavanie pravidiel na oboch stranách. Je to zle?

Ak je Kollár konzervatívec čo som ja? Ak môže mať jeden chlap - kresťan - X detí s X ženami a vládne krajine nie je to tak trochu podľa Koránu? Ale v tom prípade trvám na tom aby sa za krádež utínali ruky.

Sme ešte sekulárny a aspoň trochu právny štát stojaci na kresťanských hodnotách? Alebo sme Kollárov bordel?