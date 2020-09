Odluka odborov od štátu.

Myšlienka odborov je naozaj užitočná a úžasná vec. Ak sa robia poctivo. Slovenské odbory zamestnancovi škodia. Tie zahraničné hýbu dejinami.

Ujasníme si pár dojmov aby sme nadobudli pojem:

Odbory: organizácie zamestnancov, ktoré majú zastupovať ich záujmy. Záujem zamestnanca je mať čo najlepšiu výplatu a pracovať v čo najlepšom prostredí a čo najmenej. Ideálne by malo ísť o férovejšie prerozdelenie kapitálu získaného šikovnosťou firmy, ktorú vždy tvoria zamestnanci. Odbory sú fajn aj pre dohľad nad dodržiavaním Zákonníka práce, ktorý ich činnosť upravuje a legalizuje. Legitimita ale na vyjednávanie so zamestnávateľom nestačí. Sila odborov stojí a padá na ich podpore zamestnancami. Najtvrdšou zbraňou je štrajk, kedy sa nepracuje, ale huláka pred fabrikou. Ak budú hulákať piati, nič sa nedeje, akurát ich vyhodia, ak 50 % firma ráta straty a musí vyjednávať.

Organizácie: Základom je vždy organizácia priamo vo firme. Dokonca ich môže byť aj viac. Nejakú si zvyčajne založí sám zamestnávateľ, aby mohol vyjednávať sám so sebou (žlté odbory) a tým napĺňať literu zákona a paralyzovať prípadnú snahu o poctivú odborársku činnosť svojich zamestnancov. Organizáciu dokážu založiť už traja zamestnanci a hurá! Oznámia zamestnávateľovi, že má vo firme odbory. Títo traja ľudia vyjednávajú za celú firmu – fabriku, 100, 500, 3000 ľudí. Traduje sa, že jeden takýto predseda odborovej organizácie vo veľkej firme nevedel koľko cifier je v číslovke milión. A veselo predsedal a vyjednával výšku mzdy, benefity a podobne. Ako je to možné?

Dary: Odborová organizácia musí z niečoho a nejak fungovať. Štandardne - legálne - je to nejaké malé percento z výplaty členov odborov. Zákon stanovuje, čo musí odborárom poskytnúť zamestnávateľ. Viete si predstaviť, že zamestnávateľ vám ako členovi odborov strhá percento z vašej výplaty a posiela ho na účet odborovej organizácii bez toho aby na vás vyvíjal nejaký tlak? Alebo vás rovno vyhodí ak vás nevie kúpiť. Rutina. Zákon chráni iba členov výboru odborovej organizácie. Ďalším legálnym spôsobom ako môže odborová organizácia fungovať sú „dary“. Odbory nemajú žiadnu povinnosť zverejňovať odkiaľ majú peniaze a dar je dar. Korupcia par excellence.

Prvý profesionálny SK odborár. Nasadený na Samsung. (Gregor)

Odborové zväzy, zväz zväzov - konfederácia: Legislatívna a ekonomická gramotnosť odborárov končí zväčša pri ich výplatných páskach. Chcú viac, nevedia o koľko, nevedia ako. Tak vstúpia do zväzu. Zväzy združujú odborové organizácie v definovaných oblastiach (výroba/priemysel, školstvo, obchod a pod.) a poskytujú im najmä právny a zväčša aj ekonomický servis. Financované sú z členského bežných členov, darov a podielov z Fondu národného majetku (FNM – nemalý majetok bývalého Slovenského Zväzu Mládeže – napríklad hotelová sieť Sorea – konateľ Machyna - Odborový Zväz KOVO). Pôvod peňazí nemusia zverejňovať ani zväzy. Zväzy združuje Konfederácia odborových zväzov (KOZ) a zastupuje a chce naďalej zastupovať všetkých odborárov – živých aj mŕtvych – a tým de-facto všetkých zamestnancov vesmíru.

Tripartita je miesto, kde si za stôl sadne zástupca štátu, odborov (KOZ) a zamestnávateľov, aby sa dohodli na rámcovej zmluve, ako budú fungovať. Tieto dohody ovplyvňujú každú jednu výplatnú pásku na Slovensku bez ohľadu na to, či je, alebo nie je niekto odborár.

Toľko terminológie v humánnom jazyku, teraz prax.

Informácia z RTVS – tripartita sa nedohodla, minister Krajniak (posledný križiak) chce prizvať Moderné odbory, Uhlerová (KOZ) kolabuje a vyhlasuje, že Moderné odbory (Smolinský) nikoho nezastupujú.

Vyprskol som v aute tak, že mi sople ... ehm, to je jedno.

Poďme k dojmom aby bol pojem. Krajniak ako najposlednejší z posledných križiakov (banda odroňov, ktorá v stredoveku za peniaze z Vatikánu vraždila, kradla, znásilňovala a oslobodzovala „Svätú zem“ aby fungovali obchodné cesty a aby si mal pápež čo do úst vložiť a za čo kadečo financovať) používa ešte starovekú taktiku - rozdeľuj a panuj. A robí to bravúrne.

KOZ dobre vie, že zastupuje „mŕtve duše“. Nikto nikdy za posledných 30 rokov nezisťoval koľko odborárov v ktorom zväze je. Je to z jednoduchého dôvodu – stratili by legitimitu. A popravde ani sa to veľmi nedá. Zväzy totižto fungujú často z paušálov (držhubného „daru“ de-jure, úplatku de-facto), ktoré im firmy posielajú na účet za to, že im odborári „dajú pokoj“. Tie slávne vyjednávania sú iba o navýšeniach miezd o infláciu + drobné. Percento často všetci vedia týždeň pred začiatkom vyjednávania. Je to cirkus. Ak sa vyjedná ešte niečo, vždy je to tak, aby sa to dalo obísť, prípadne to zaplatí zamestnanec z odvodov. Ak je niekde štrajk, tak len preto, že zamestnávateľ má toho možno dosť, ale skôr potrebuje odbory na to, aby prišla štátna zákazka, alebo rovno dotácia.

Ups. Toto som asi nemal ...

Ale keď už to je vonku ... Odbory a Smer si pokojne mohli dať spoločný názov Smer ODRBY. Lebo presne takto to fungovalo a KOZ chce aby fungovalo ďalej Hlas ODRBY. Machyna „po neúspešnom vyjednávaní so zamestnávateľom“ vytiahol megafón a zarecitoval pracujúcemu ľudu, pátosom jemu vlastným, srdcervúci, dekeludrb prejav. Potom zmizol na „dare“ Passate (dnes možno už asi skôr Kii) po dobre vykonanej práci, niekde do wellnesu v hoteli Urán. Štátny tajomníček zatelefonoval do podniku a dohodol nejaký ten štátny biznis a po dobre vykonanej práci ... Titris. Zrazu prišlo k dohode. Spokojní zamestnanci? Ale kde .... iba opití rožkom a radi, že neprišli o prácu. Spokojní boli odborári, lebo zrazu našli zmysel svojej existencie. Spokojný bol zamestnávateľ, lebo sociálny zmier ho vyšiel jedno Diplomatico obalené „darom“ na úrad vlády a druhé odborovému zväzu. Všetko za štátne z peňazí danovníkov. A najspokojnejší bol premiér Fico aka new Pelle (ktorý v momentálnom spore ktovieprečo stojí za KOZ), ktorý mal cez odbory dosah priamo na odborárov a volili sa istoty.

Keď Krajniak nevie pohnúť z KOZ, dostal nápad (buhehehehe, ten bol dobrý), alebo mu skôr niekto našepkal, že je tu nejaký Smolinský z Volkswagenu a má Moderné odbory s celkom dosť členmi. Zoroslav je kapacita kompletne vyškolená v OZ KOVO (Machyna), Len mu Emil už tak liezol na nervy, že odčlenil vo Volkswagene odborárov z OZ KOVO a založil Moderné odbory. Ten bengál pred VW si asi všetci pamätáme. Nevyjednávalo sa, odčleňovalo sa. Mechanika aj logika jeho fungovania asi nebude oveľa iná ako Emilova. Ako rád by som sa mýlil. Lenže Moderné odbory majú jednu výhodu – majú členov, ktorí majú meno a tváre, ktoré neodpočívajú 20 rokov v pokoji pod mramorom a tujkou. Navyše sú zrejme, asi, možno financované legálne.

Posledný križiak teraz postavil odbory proti sebe. Tie sa budú mlieť. Zamestnávateľ bude nechápavo krútiť hlavou. Ts Ts Ts. Sulík eliminuje odbory v legislatíve tak, ako to má v pláne už 15 rokov s tým, že veď aj tak sa nevedia dohodnúť medzi sebou. Porazení bude iba jeden a každý jeden – zamestnanec.

Dinosaury ako KOZ patria do múzea. Tam ich kostry majú strašiť malé deti tým, že každý nenažraný tvor raz zdochne. Lebo všetko zožral. KOZ už žerie sama seba. Ani najlepší marketing Pracujúcej chudoby nepomôže tomuto komunistickému chorému monštru, pretože jeho myslenie, štruktúry a procesy sú choré.

Ak by do FNM nabehla daňová kontrola a urobila poctivo svoju prácu, asi by sme ucítil strašný smrad z niekoľkých gatí. Jediné riešenie ako mať funkčné odbory na Slovensku, je nastaviť financovanie odborov vo švédskom štýle – absolútne transparentné.

Toto všetko píšem ako srdcom odborár. Štve ma, ako je táto inštitúcia zneužívaná. Ak raz niekto naberie odvahu v tomto urobiť poriadok, tak začnem veriť, že Slovensko môže byť dobrou krajinou pre život.

Rozdávanie letákov pred Samsung Voderady (Autor)