Biznismodel s logom Krista na kríži.

Nie je relevantnejší pohľad na znásilňovanie právnych úprav týkajúcich sa interrupcií, ako ten ženský. Rozhodnú chlapi. Tragické je, že túto hrôzu dnes predkladá žena, lekárka.

Pohľad Jany Hanuliakovej v blogu je jasným argumentom. Odborníci sa vyjadrili, ale koho to zaujíma?!

Môj menej relevantný pohľad je, že príšery váľajúce sa v stredovekých dogmách a fantasmagóriách o tradičnej rodine – Záborská, Vašečka, Palko a podobní, jednoducho nechutne kšeftujú s maternicami dievčat, žien a matiek. A nielen s nimi, ale aj s ich zdravím a životmi. Toto všetko chcú zapredať za svoj vlastný prospech – politickú legitimitu, ergo moc, za silu svojho vplyvu.

Oni sami najlepšie vedia akí zbytoční sú. Nikdy nič poriadne neurobili, živia sa prostotou, hlúposťou a dôverou iných. To je ich výhoda. Vedia, že nemajú čo stratiť. Nemajú čo voličovi, politike a ani Slovensku ponúknuť. Nevedia nikomu nijako reálne pomôcť a preto si stále hľadajú agendu, v ktorej sa dokážu beztrestne vŕtať a ktorá je dosť polarizujúca na to aby dokázala zaujať a rozhádať národ. Je to stredoveká politika, kedy pospolitému ľudu predhodia dopredu vymysleného strašiaka, aby mohli proti nemu bojovať. V lesklej zbroji sú dnes títo tĺci.

Plod sa nám k tejto otázke asi nevyjadrí. Matky mlčia, lebo nie sú dostatočne organizované aby takýchto pseudopolitikov defenestrovali. Ale to na Slovensku nie je nikto. Drvivá väčšina žien berie (absolútne legitímne) svoju maternicu ako svoju intímnu agendu, o ktorej jednoducho hovoriť nebudú. Podobne ako páni nerozoberajú na verejnosti svoju prostatu a výhody obriezky. Toto je ten najšpinavší kalkul ultrakonzervatívcov v parlamente. Aj cez kostoly získavajú stále väčší vplyv. Nikomu nijak nepomáhajú, vedia a chcú iba obmedzovať a vnucovať svoje pomýlené dogmy. Svojou komunikáciou cielene posúvajú hranice - pomaly, organizovane a sústavne. Výsledok vidíme v Poľsku. Lenže keď sa rúbe hocaký les, lietajú povestné triesky. A tými sú v tomto prípade životy a zdravie žien.

Tu vôbec nejde o záchranu detí, ktoré ešte deťmi nie sú. Toto je kšeft o moc domorodého kléru posadnutého mocou a mamonom. Ich vplyv v politike sekulárneho štátu je zhubný. Maternice a ženy sú obeťami dnes. Presne vieme čo bude nasledovať. Zase pôjde o intimitu, súkromie a obmedzovanie práv a slobôd vybranej skupiny ľudí. Tipnite si. Ktorej? A potom ďalšej a ďalšej ...

Dogmy a ich nositelia patria na smetisko dejín ak existujú štatistiky, čísla a fakty. Záborská prisahala Hippokratovi ako doktorka ORL. Jej osobné modly a náboženstvo nikoho nezaujímajú. Nech si ako lekár verí v nepoškvrnené počatie, plochú Zem, alebo Herry Pottera. Ale ako politik a lekár nesmie vnucovať svoju pomýlenú realitu spoločnosti cez politiku. Tá ma slúžiť a nie trestať a obmedzovať . Ako lekár predsa musí vedieť, že interrupcie sa dajú robiť aj inak ako včas, bezpečne a legálne na základe celospoločenskej zhody, ktorá má štatisticky pozitívne výsledky.

Chceme tu mať babice, zverolekárov a potratovú turistiku? Alebo budeme pomáhať blížnemu svojmu vzdelávaním, osvetou, prevenciou a ekonomicko - sociálnou motiváciou funkčného štátu. Matovič dotiahol so sebou do NRSR naozaj pračudesnú bandu, ktorá bude robiť pračudesné veci. Zastavme to, lebo s jedlom rastie chuť a oni sú historicky nenažraní.