Tma a ticho liečia ... odkážte svadobčanom.

Neúcta k práci iných je jednou z našich írečitých národných vlastností. Darmo budeme pred tým zatvárať oči. Mali by sme skôr skloniť hlavy.

Každý chce mať na svadbe super DJa. S dobrým jedlom a vínom je práve to zárukou dobrej zábavy v momente prvého spoločného kroku. Výnimočný deň, na ktorý by sa nemalo zabudnúť. Mladomanželia venujú výberu hudby zvyčajne veľa času a najradšej idú cez dobré referencie. Cítia zodpovednosť za to, že hosťom ponúknu to najlepšie. Podobne to je aj s fotografom, kamerou, výzdobou reštauráciou, kuchyňou, vínom ...

Dobrý DJ je trochu problém. Má termíny zabookované dlho dopredu. Nie je ani lacný. Dobrý je preto, lebo má skúsenosti, vie reagovať, prispôsobiť sa a riešiť situácie a požiadavky klienta tak, že si prípadné problémy nikto nevšimne. A že je ich je na každej svadbe dosť. Tento človek je v určitom rytme, lebo pravidelne hrá a je komunikačne nastavený trochu inak. Jeho práca vyzerá ľahko rovnako, ako ľahko vyzerá vrcholová gymnastika. Už ste viseli na kruhoch? DJ pracuje cez víkendy, kedy všetci ostatní relaxujú. Občas má „normálne“ zamestnanie, často nie. DJing nie je iba o samotnom výkone na svadbe, ale aj o príprave a servise cez týždeň. Ak DJ hrá v piatok v klube, v sobotu ťahá 15 tku na svadbe a cez týždeň urobí firemku a robí to celý mesiac a celý rok, má toho fyzicky aj psychicky tak akurát. Je to rovnako veľa hodín ako vo fabrike. Ale skúste sa na 8 hodín postaviť a usmievať. Dobrý DJ má tak akurát zarobené na to aby vedel normálne fungovať, platil odvody, licencie, splácal neustále investície do techniky, auto, na ktorom ju vozí a zobral rodinu v lete na dovolenku. Poctivá robota aj život.

Toto všetko teraz padlo. Žiaden biznis, vracanie záloh, žiadne bookovanie nových termínov iba mínus a neistota. Bez kompenzácií, bez ohľadov. Platiť odvody, licencie a splácať techniku a auto naďalej DJ musí.

A prečo?

Je pravda, že "zábavný priemysel", ktorého je DJing súčasťou, nehýbe ani ekonomikou a svet sa bez neho nezrúti. Ale ... je to remeslo ako každé iné. Zakážte stavebným firmám stavať a uvidíte ten bengál. Okolo svadieb sa motá veľa ľudí, ktorí nesvadbujú ale pracujú. Každý by chcel mať tých najlepších kameramanov, fotografov, agentúry, vyzdobenú sálu, čo najmenej starostí, aby si užil svoj deň. Na to treba profesionálov - skúsenosti z fachu. Teraz štát zobral týmto ľuďom obživu a istoty bez alternatívy, náhrady, pomoci a bez pardonu. Niektorí máme inú prácu, vieme fungovať a iba počítame straty. Ja dokonca posúvam, čo sa dá, kolegom, ktorí robia iba hudbu a potrebujú to. Kým to klient nezruší ...

Umelci kričia, že bez hudby, divadla a športu nebude kultúra, šport. Ale bez technikov, osvetľovačov, bedňákov a zvukárov nebudú mať kričať do čoho. Sú to neviditeľní ľudia, pretože „byť neviditeľní“ je súčasť ich práce. Ani jeden klient nie je zvedavý na to, koľko káblov a techniky treba aby veci fungovali, ale určite chce, aby tie káble a techniku a najlepšie ani ich obsluhu nebolo vidieť. Dokonca je to tak, že tých najlepších naozaj vidieť nie je. Ale to neznamená, že nie sú. Majú rodiny a chcú fungovať ako každý.

Diskotéky a kluby berie spoločnosť ako okrajovú až pofidérnu zábavu. Ale tieto zariadenia majú majiteľov, prevádzkarov, personál aj DJov, ktorí investovali do toho aby bolo kam v meste cez víkend ísť. Žijú z tržieb, nie zo zavretých klubov. Tento víkend bude zase zavreté. Za čo platiť Slovgramu a SOZA, nájom a dane?

Nikto nepochybuje o tom, že zdravie je na prvom mieste. Všetci sme si vedomí, že plný parket a natrieskaný bar sú v tomto období nemysliteľné. Ale nie je jednoduché bezohľadné zatváranie tým najprimitívnejším, aj keď najúčinnejším riešením!? Naozaj sa to nedá inak? Najmä ak odborníci stanovia jedno číslo a premiér vymyslí úplne iné? Na základe čoho? Kde sú potom argumenty a odbornosť? Nie je to streľba od pásu a čistá improvizácia? Vyzerá to tak.

Zatvárať je najľahším, ale aj najdrahší spôsob ako situáciu riešiť. Prvá vlna je toho živým dôkazom. Zároveň podčiarkuje absenciu akejkoľvek odbornosti, empatie a zodpovednosti. O kompenzáciách štátu v prípade takejto prekážky práce nehovorí nikto. V bežných zamestnaniach prekážku na strane zamestnávateľa definuje zákon. A práve o tom by mala byť debata. Najprv sa poďme baviť o pomoci ľuďom, ktorým berieme chlieb od úst. A ak bude riešenie, tak je na mieste konať.

Lebo sa môže stať, že svadbovať budeme pri boomboxoch a youtuboch a miesto diskoték a klubov budú decká tráviť čas v herniach, krčmách alebo ktoviekde a ktovie s kým. Môže sa stať, že si všetci nájdeme iní biznis a páni umelci a moderátori zostanú na stagei bez madonny v tme a tichu.

Vždy sa nájde niekto, kto to urobí. Ale zvládne to?

Pozdravujem kolegov DJov, performerov, umelcov, moderátorov, promotérov, barmanov a barmanky, prevádzkárov, majiteľov, bedňákov, helperov, zvukárov, osvetlovačov, šoférov, projekťákov, manažérov, majiteľov agentúr, zdobičky, dizajnérov a dizajnérky, cukrárky a cukrárov, čašníkov a čašníčky, fotografov a fotografky, grafikov a grafičky, kameramanky a kameramanov, biletárov ... a mnoho ďalších, ktorí vidia v najbližšej budúcnosti nič a hľadajú ako sa uživiť, lebo na pomoc od štátu sa tu nespolieha vôbec nikto.

Zároveň im odporúčam (ako bývalý odborár :-)) aby túto situáciu pokúsili riešiť nesebecky, ale komplexne a spolu ako jeden subjekt. Iba tak to bude mať efekt.