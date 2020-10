Premiérov hyenizmus.

Je hyenizmus ak niekto vyhrá voľby vďaka podlému zneužívaniu konšpirácií, klamstva, manipulácie a hlúposti národa a vzápätí, keď je zle, spolieha na uvedomelosť a rozvahu toho istého voliča - občana.

Toho istého, ktorého sám manipuloval teraz vyzýva, aby sa manipulovať nedal, aby konal múdro a zodpovedne. Spoliehať sa na hlúposť vo voľbách a chcieť múdre správanie po nich je šialenstvo.

OĽANO je podvod. Je to firma s majiteľom. Predseda nebol nikdy zvolený a predsa predsedom je. Je to koalícia, ktorá sa tvári ako strana napriek tomu, že na jej kandidátke je viac strán ako vo vládnej koalícii. Obchádza pravidlá od svojho vzniku tak, ako ich obchádza jej šéf. Tak sa narodil, inak to nevie.

Čo čakať od podvodníka? A my dnes vieme že osobnosť Matoviča je presiaknutá podvodmi. Ale to je v tejto chvíli úplná malichernosť. Malicherné ale nie je, že sa mu všetky podvody prepiekli. Akú má teraz motiváciu nepodvádzať?! Obchádzanie pravidiel je jeho pracovnou metódou, princípom fungovania, rovnako ako všetkých pred ním.

Raketovému vzostupu tohto subjektu s oným objektom na čele pred voľbami pomohol zvláštny mix okolností, na ktoré Matovič často vplyv nemal. Iba využil, čo prišlo. Konzistentne a cielene vŕtal do „paktu o neútočení“ až ho rozložil. Za jeho úspechom určite nestojí ani výlet za schránkami, ani olepená vila, ani debilná anketa, ktorou vyrazil dych každému príčetnému voličovi, ani jeho opozičná "politika" a ani zvláštne hlasy z osád na východe. Ale všetko toto dohromady. Tento marketingový mix zabral. A zabral len preto, že trafil zúfalého nahnevaného, zmeteného voliča, ktorý chcel pomstu. Tento volič je produktom mafie. Tej starej a aj jej projektu B. Matovič zaspieval hit a rozbil hitparádu. Lenže mafiou to nikdy ani nehlo. Tá si spieva s ním, lebo sú jedna kapela. Ako si capo de la tutti potrebuje oddýchnuť som písal niekde tu.

Od volieb sa toho veľa zmenilo. Vypustime OĽANO zo slovníka. Bez Matoviča nie je žiadne OĽANO a s ním o chvíľu tiež nie. Vôbec mi nebude ľúto ani jedného Truhlíka pod touto značkou.

Bavme sa o Matovičovej vláde, lebo presne to tu teraz prebieha. A bavme sa o podvodoch a hyenizme tohoto človeka.

Slovensko je v situácii, ktorú nezažil moderný svet. Bolo by to zlé v prípade akejkoľvek vlády. Aké takto flagrantne, drzo a arogantne sa nespráva snáď ani Orbán. Píšu o tom takto aj v Maďarsku.

Matovič jednoducho podvádza národ ako v reality show - Big brother. V reálnom čase a pred kamerami. Príkladov je príliš veľa.

Čas od 1 do 5 tej ráno, kedy si národ môže vybehnúť na huby kam chce, je jednoducho obchádzanie 24 hodinovej klauzuly v zákone.

Dobrovoľné testovanie na Covid, ako podmienka možnosti voľného pohybu, je prachsprosté vydieranie a právny problém presahujúci hranice Slovenska.

Testy samotné nie sú kalibrované (otestované). Výsledok testovania nemá už len z tohoto dôvodu žiadnu relevanciu. On to vie. Tých problémov je oveľa viac. Aj to vie. Napriek tomu máme v krajine manévre. Všetci chceme aby to pomohlo, ale nemá ako. Je to len panika z Veľkej noci x 10. Je to skúška toho, kam môže zájsť. Kam mu dovolíme zájsť.

Nezatvoriť prevádzky, ale pokutovať každého, kto ich navštívi je sprosté obchádzanie povinnosti štátu odškodňovať straty, ktoré im takto spôsobí. Poistil to paragrafom.

Ak sa nezúčastnite testov máte ohrozenú PNku, nemôžete chodiť do práce a zamestnávateľ si s vami môže robiť čo chce. Váš problém. Budú tisíce nezamestnaných. Aké pravidlá si vymyslí potom? Veď bude kríza!

Ak štát takto obchádza zákony v tejto situácii, čo bude robiť ak bude po všetkom? To isté len viac! Ako to viem? Aj vy ste dúfali, že sa „unormálni“, keď bude premiérom? Prečo by to robil? Dúfate, že sa štát začne správať ako služba občanovi? Prečo by to robil?

Matovič nikdy nemá plán. A ani nikdy mať nebude. Nie je to náhoda. Dôvod je prostý - nemusí a nechce sa držať ničoho s čím by mohol byť konfrontovaný. Jeho život je Ad-Hoc. Vyťaží z aktuálnej situácie maximum a ide ďalej. Bezohľadne, cez mŕtvoly valcuje všetko v ceste. Niekto ho prirovnal ku gamblerovi. Je to absolútne presné. Len škoda, že prehráva naše životy

Vláda nikoho neodškodňuje, resp. je to zložitá, slabá a chaotická groteska. Na odškodnenie sú k dispozícii peniaze z EU. Nie sú vládne, Matovičove a ani Paulínkine. Sú to peniaze každého obyvateľa EU. Ale iba na SK sa k nim obyvatelia EU nedokážu dostať prehľadným a rýchlym spôsobom v adekvátnom rozsahu tak aby pomohli. Lebo na to sú určené Nikto s tým nič nerobí a neurobí. Toto bude o chvíľu väčší problém ako Covid. A tu končí koalícia. Zodpovední sú všetci rovnako.

Pomoc ekonomikám. (PS renew Europe)

Igor Matovič dostal krajinu za 7 mesiacov do kolapsu o akom mafia nemohla mať ani vlhký sen. Práve sme sa dostali do masovej hystérie. Zámerné udržiavanie vystrašeného obyvateľstva v neistote a chaose je vyskúšaný a najúčinnejší spôsob ako ho ovládať. Vidíme to každý deň. Stačí zájsť za hranice a nič takéto sa inde nedeje. Prečo tu? Lebo Fico? Áno, aj.

Pochybujem, že to premiér robí vedome. Toto správanie mu je prirodzené a sú naň štúdie a diagnózy. Netuším kam mu dovolí spoločnosť zájsť. Dobre mienené rady, konštruktívna kritika, odborná pomoc ... to všetko už množstvo ľudí skúsilo. Je to zbytočné. Vysmieva sa z toho - je mu to prirodzené. Múdrosráčstvo.

Ak by na premiérskej stoličke sedel mafián junior a diali by sa veci, ktoré zažívame dnes, hodnotili by sme to ako pokus o štátny prevrat. História je na to, aby varovala. Tieto veci majú vždy svoj scenár a vždy je v ňom kľúčová ekonomická, politická alebo iná kríza, kedy je občan ochotný v dobrej viere za prísľub jej vyriešenia odovzdať autorite - štátu kus vlastnej slobody. Toto sa deje live, až na to, že štát vynucuje. Podlo, oblúkom pod pokutami.

Ak by vás Fico nútil k účasti na hocičom pod trestom karantény, išli by ste na test alebo na Súmračnú?

Prestaňte čakať na opozíciu v exile. Vyzvime ju aby konala a skúste pomôcť. Sami to nezvládnu, nedali ste im šancu. Zodpovednosť za volebný výsledok a následok má volič nie strany. Matovič raz skončí. Bude to skoro. Musí. Čo potom? Mafia s ľudskou tvárou? Naozaj sa chcene vrátiť, alebo konečne prekročíme tieň svojej malosti.

Asi je na dohľad čas, kedy konečne budeme musieť risknúť „tých nových“. Matovič dokázal jediné - že je súčasť problému , že stará politika patrí do šrotu a za mreže. Krajina má vždy takú vládu, akú si zaslúži. Zaslúži si niekto toto? Alebo budeme zase čakať na spásu? Ona príde. Tak ako prišiel tento hrdina, tak sa zjaví benjamín v lesklej zbroji z krstnými otcami za chrbtom.

Demos kratos - vláda ľudu sa v škole prejde pár vetami. Asi je to chyba. Koľkokrát musíme prepadnúť?