Moc je silnejšou chorobou ako viróza, postihuje mozog.

Ak hráte futbal pukom na golfovú jamku podľa pravidiel triatlonu, bude výsledok v bodoch, alebo sekundách? Takúto hru sme si cez víkend zahrali. Kto vyhral? Ten čo sa najlepšie bavil.

Teraz už je jedno či ste boli, alebo neboli. Bola to pasca a v oboch prípadoch ste prehrali. Veľmi dobre o tom píše Martin M. Šimečka. Matovič nás postavil pred dilemu, kde sme si mali vybrať medzi slobodou/právom, alebo zdravím. Bolo a je to svinstvo hodné diktátora. Urobil to pár mesiacov po tom, ako krajinu donútil vybrať si medzi ním a mafiou. Schéma je jasná.

Nie je fér hodnotiť, že niekto zmenil názor. Ja som ho nezmenil, ale aj tak som bol. Priznám, že strach z obštrukcií štátu, ktorý nepozná hranice svojej moci ma desí. Ešte viac ma desí, že si týchto hraníc nie je vedomá spoločnosť a dovolí všetko. Aj takýto impozantný pokus v čase pandémie na ekonomicky zneistenom obyvateľstve. A ak s tým chcem niečo urobiť, musím zostať aspoň na takejto pokrivenej a nestabilnej slobode. Na druhé testovanie ma už nedotlačí žiaden strach. Ani ten o moje zamestnanie, ani ten o moje zdravie a ani ten o moju slobodu. Žiadna nebude. Zostanem doma, budem ničiť svojich followerov statusmi, masturbovať ako som mal pravdu ... a baliť.

Výsledky testovania sú:

1% pozitívnych, ktoré vlastne jedným percentom nie je. Môžu to byť aj 2% alebo 3%. V príbalovke k testu je uvedené, že test pod teplotu 15 stupňov vlastne nefunguje a aj pri dodržaných laboratórnych podmienkach je nepresný. Nevieme vôbec nič. Vieme toho dokonca menej ako pred testovaním. Vtedy sme boli potenciálnymi nosičmi všetci. Teraz?

Stiahli sme z obehu cca 25.000 infekčných ľudí do karantény. Spočítajme si koľko sme ich stiahli cez PCR testy za posledný týždeň a pri akých nákladoch. Richard počítaj! Pri dodržiavaní ROR je aj infekčný človek malou hrozbou. Minimálne rovnaký počet ľudí behá so zdrapom papiera po svete a myslí si, že je OK. Koľko z nich nepodľahne tejto fatamorgáne? Vyrobili sme bomby. Možno ich bude pár, ale to stačí.

Zorganizovali sme najväčšiu logisticko-vojensko-politickú akciu na Slovensku. Iste. Zorganizovala ju samospráva a vojaci. Vojaci poslúchajú rozkazy a samospráva? Ktorý zodpovedný primátor alebo starosta pôjde proti vláde vedenej bláznom a chce prísť o nové cesty, školy, dotácie? Nešlo to za Smeru, nepôjde to za Matoviča. Ekonomická a ani zdravotnícka akcia na záchranu životov zorganizovaná nebola, bola to maska. Všetci tí skvelí ľudia na odberných miestach boli zneužití.

Ukázali sme svetu ... čo? Ako sa to robiť nemá ...

Premrhali sme zatiaľ nikde nezosumarizované kvantum peňazí. Pýtajte sa, čo to stálo. Pýtajme sa to vlády, ktorá nechala bez pomoci desaťtisíce rodín zamestnancov kultúry, umenia, eventov, gastra, hotelov a iných služieb. Nenechajme sa odbiť tým, že zdravie sa nedá kúpiť, pretože často dá. Skúsme zistiť, či by táto suma nestačila na mzdy na účet každému počas tvrdého lockdownu, ktorému sa nevyhneme. A nedostaneme nič, lebo FIco. Možno stačilo nechať v chode iba strategický priemysel s dôkladným pretestovaním zamestnancov aj ich rodín. Skúsme si vypočítať o koľko by sme vedeli navýšiť kapacity nemocníc za tie milióny a ako by nám to pomohlo v budúcnosti.

Rozorali sme právny systém Slovenskej republiky hlbokou orbou. Hlavný hygienik spochybnil Prezidentský palác, Úrad vlády spochybnil Úrad na ochranu osobných údajov (viackrát) a pri nefunkčnej NRSR si uzurpoval moc v krajine za pomoci armády a bezpečnostných zložiek. Ako sa to číta? Je to inak?

Čo je ale úplne najhoršie? Právny systém sme dali do rúk fašistom. Ak fašista začne mávať paragrafom a bude mať pravdu, nedá sa zastaviť. Ak má fašista raz pravdu, má ju už navždy. Presne toto sa teraz bude diať, lebo sa to už deje. Manuál čo robiť ak vás zastaví policajt je celkom dobré čítanie. Bude nás to všetkých bolieť o to viac, že naši fašisti sú v tomto absolútna špička. Ich čipovanie je presne taká hlúposť, ako plošné testovanie skoroplacebom.

Zistili sme, že občan Slovenska je schopný všetkého, že netuší kde končí štát a začínajú osobné slobody. Že je schopný priniesť svoj genetický materiál a komplet osobné údaje na stôl v podstate komukoľvek aj vo svojej pracovnej dobe. Zdravotník musel byť pri odbere iba preto, že zo zákona môže iba zdravotník získavať zdravotné údaje. Presne v tom istom čase dáva vyhláška toto právo predavačom. Tí sú postavení pred pascu ala Matovič. Porušiť vyhlášku bez právneho základu, alebo porušiť zákon.

Ignor Matovič je nebezpečný psychopat. Som ochotný niesť za toto vyhlásenie zodpovednosť ak mi on osobne predloží odborný a relevantný nález. To by ale nebol problém, ak by okolo neho boli brzdy. Nie sú. Sú tam iba turbá a voľnobehy. Za mňa ... musím označiť za spolupáchateľov celú koalíciu. Vyhlásením, že nás „prinútil“, sa sám jeho veličenstvo v návale endorfínu priznalo a zostalo nahé. Maskáče najposlednejšieho križiaka boli chabým figovým listom.

Určite ma v komentároch budú bombardovať ultrafans z OĽANO. Ak by som chcel aby mi vládla smerácka mafia, nebol by som pri zakladaní Progresívneho Slovenska. Ak si mám vybrať medzi vládou, ktorá kradne a porušuje zákony, tak nie je medzi Matovičom a Ficom vôbec žiadny rozdiel. Ja môžem olepiť Paulínkine nehnuteľnosti v Trnave a označiť za zbytočné úmrtie každé jedno, ktoré sa stalo za jeho vlády. Aj tie na Covid. Iba za vlády Matoviča máme Smery hneď dva a ten jeden ho nebezpečne valcuje.

Jediný rozdiel je ten, že Fico bol aspoň neschopný právnik a Matovič ani to, Pellegrini je dokonalý rétor a Matovičovi nerozumie ani on sám. Nie je ekonóm, nie je advokát, vedec, politik, automechanik ... nie je odborník na nič. Nevie si asi ani natrieť cibuľový chleba, ako je všeobecne známe. Schopnosť manipulovať z masami mu bolo daná. On sám si to zrejme nie je schopný ani uvedomiť. Kedy a či vôbec si to vedomia jeho najbližší nie je vôbec isté. História nás má učiť. Tento diktátor ide presne podľa manuálu tých pred ním. Pri klesajúcich preferenciách čakám na zradcov z radov najbližších a perzekúcie. Prví budú, ako je to v manuály, z koalície - tipujem SaS. A ak bude ohrozovať prezidentku, bude už neskoro. Pretože už dnes čítam komentáre v štruktúrach SaS a Za ľudí, ktoré prirovnávajú vyjadrenia hlavy štátu k tým Blahovým.

Toto robí s ľuďmi moc.