Pomsta sa vypomstila, čo ďalej?

Covid posilnený paródiou vládnutia za všemožnej podpory opozície iba katalyzoval presne to, čo by sme aj tak museli o 5 – 10 rokov riešiť. Všetko čo nefungovalo dnes kolabuje, alebo už nefunguje vôbec. Je to škoda? Nie.

Dnes je problémom najmä to, že sa tejto výzve úbohí vládni populisti a opozícia nedokážu nijako postaviť. Vzdali to skôr ako začali.Vidíme iba donquichottský koaličný boj, ktorý nás stoji príliš veľa peňazí aj dôvery a má hlavne prekryť absolútnu paralýzu vlády. V opozícii vidíme zrod nového čistého starého menšieho zla. Zase a znova. Myslieť si, že toto bude iné je rovnaké zúfalstvo ako to, ktoré spravilo z Matoviča premiéra s ústavnou väčšinou. Sú to tí istí ľudia, nedokážu a ani nechcú nič iné, iba pokračovať. Ale spoločnosť zúfa každým dňom viac a na preferenciách to je vidieť. V parlamente máme zvláštnu symbiózu. Potrebujú sa.

V Progresívnom Slovensku sme našťastie mimo parlament. Nemáme prístup k informáciám potrebným pre vyhodnotenie a formulovanie jednoznačných opatrení a ani sme na to nedostali mandát. Možno je prirodzené, že sa to očakáva, ale určite to nie je fér. Tieto informácie nemá ani opozícia. Koalícia na ne dokonca zjavne kašle. Možno preto, že im nerozumie.

Napriek tomu počúvame, hľadáme, diskutujeme a dali sme na papier 50 konkrétnych, odborne podložených opatrení, ktoré majú potenciál zvrátiť katastrofu. Tá sa už deje. Odozva vlažná. Asi preto, že tam nebolo sprosté slovo, alebo aspoň primitívny útok.

V internej diskusii sme už tak ďaleko, že sa otvorene bavíme o zmenách organizácie štátnej správy od základov. Riadenie krajiny ministerstvami (rezortmi) v čase, keď si otázky vyžadujú prierezovú diskusiu aj riešenia, sú zastarané a dnes vidíme ako zlyhávajú nielen u nás. Každá kríza v určitej fáze otvára oči a okrem tragédií prináša aj pozitívnu zmenu.

Pandémia možno v auguste skončí, ale ekonomické a sociálne dopady odhadujú odborníci na 25 rokov. V marci som písal, že svet už navždy bude pred a po Covide. Politicky aj odborne impotentní poslanci v NRSR nie sú mentálne ani odborne spôsobilí čeliť takejto výzve. Sú to zamestnanci svojich strán a ich šéfov, panáci bez vlastného názoru, argumentu, vôle. Dokazujú to niekoľkokrát denne. Ich chaotické a zlé rozhodnutia ničia občanom životy. Ich neempatické a arogantné správanie už zobralo voličom akúkoľvek nádej na zmenu - k lepšiemu. Slovensko nemá kapacity znášať takúto politiku ďalšie tri roky, možno už ani tri mesiace. Namiesto ekonomických opatrení poslanci vlády promujú liečenie homosexuality terapiami, ktoré civilizovaný svet postavil mimo zákon, alebo si z nemocnice robia bordel a z voličov idiotov.

Jediný subjekt, ktorý pred voľbami hľadel za horizont 4ročného volebného obdobia bolo PS. Pridalo sa Spolu. Pozrite sa do Vízie PS, pozrite sa do Bodu zlomu PS/Spolu. Nájdete tam riešenia, ktorými chceme pripraviť Slovensko na výzvy budúcnosti. Tie zrazu stoja pred nami už dnes. Krízový manažment je o hľadaní príležitostí tam, kde všetci vidia katastrofu. Tak ako nám Covid zobral a berie, tak má potenciál nám dať niečo iné. Niečo, čo by sme dlho hľadali a ešte dlhšie hľadali odvahu realizovať. Je rúhaním to odmietať. Má súčasná vláda a jej parlamentná opozícia kapacity na realizáciu takýchto zmien a vízií? Sú nevyhnutné.

Je čas hodiť za hlavu teórie 90tych rokov o ľavici a pravici. Je čas sa zbaviť zhubnej deformovanej ľavice sovietskeho typu a jej navoňaných derivátov. Je čas prefackať pravicu, ktorá sa nedokáže vyrovnať s realitou, kde je sociálny rozmer štátu nevyhnutnou časťou moderne fungujúcej trhovej ekonomiky. Toto všetko sú neefektívne haraburdy minulého storočia s veľkou spotrebou a nákladným servisom. Treba ich vyseparovať a konečne vyhodiť. Alebo si stále púšťate doma hudbu na kazeťákoch?

Je čas hodiť cez palubu amatérov, vyšinutých psychopatov, manipulátorov, amorálnych ignorantov a prachsprostých zlodejov. Nie sú schopní pomôcť nikomu, iba sebe a „svojim".

Sme odsúdení prekročiť svoj tieň, v ktorom sa tak radi schovávame pred zodpovednosťou a dať si šancu. Chcelo to odvahu pred voľbami, chce to odvahu dnes a bude to chcieť odvahu vždy. Čím viac to budeme odkladať, tým to bude náročnejšie. Nikdy sme nepotrebovali chladnú hlavu a triezvu myseľ tak ako dnes. Musíme si uznať chyby, odmietnuť skratky, povrchnosť aj pomstu. Poučme sa.

Efektívne riešenia nikto nevykrikuje z tribún a na mítingoch. Tie sú na papieri, pretože sú zložité. Potrebujú čas a vyžadujú veľa práce. Sú odborné a často nudné. Nie sú nápadmi, ale výsledkom diskusie a kompromisov. Nerozumie im každý a práve vtedy sú dobré.Už dnes vidieť, že dobrú zmenu sú schopní priniesť iba nové tváre a mozgy, ktoré majú konkrétne skúsenosti, prax, odbornosť a odhodlanie.

Všetko ostatné musí konečne odísť. Ak nie dverami, pokojne oknami. Nie je jediný dôvod aby sme znášali neschopnosť ľudí, ktorí nás klamstvom žiadali o dôveru a odmietajú, alebo nie sú schopní uznať, že zlyhali. Hmotná zodpovednosť politikov na Slovensku je fikciou. Vyvodenie fyzickej zodpovednosti by sa mi celkom páčilo a bolo by užitočné aj do budúcnosti.

Dnes vieme presne či je horší zlodej, alebo neschopný sebestredný hlupák. Zlodeja vieme chytiť a potrestať. Škody, ktoré narobí vieme dokázať, vyčísliť a vieme ho za jeho úmysel súdiť. Ale čo zo škodami po hlupákovi? Dajú sa vôbec dokázať, postihnúť, napraviť?

Z každej križovatky vedú najmenej tri cesty. Dve už príliš dobre poznáme.