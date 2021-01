Anti/misia v Afrike

Pôvodne som chcel napísať cestovateľský blog o Zanzibare, ale vesmír to chcel inak. Napíšem niečo o ľuďoch.

Dva dni po tom ako som sa vrátil z tripu po Zanzibare ma prikoval k Zemi status od „misionára“ Jakuba Jáhla, ktorý sa okamžite začal šíriť sociálnou sieťou. Dotýka sa ma len okrajovo, ale moju angažovanosť v politike zámerne zneužil autor na to, aby dal tomuto svinstvu dynamiku. Nezneužil len moje meno, ale aj príslušnosť k hnutiu, v ktorom pôsobím. Musel som okamžite reagovať. Moja reakcia už takú dynamiku samozrejme nemá a autor zmazal a zablokoval všetky komentáre všetkých jeho oponentov pod statusom. Zbabelec, po slovensky – sraľo. Dnes už tento status na FB nenájdete.

Status Jáhl - originál (PeGe)

Urobil som chybu, že som si tohto človeka nepreklepol skôr, ako som odporučil jeho „misiu“ kamarátke, ktorá sa jej zúčastnila. Sklamaná a zdeptaná sa potrebovala zveriť s tým čo sú to za ľudia hneď po jej návrate na Slovensko. Aby ste nemuseli dlho hľadať niečo o počestnom misionárovi tak tu. Vyhlásenie Moniky na hoax je tu .

Jahla som nepoznal, sledoval som iba Martina Čiča, ktorý sa javil ako fanúšik progresívcov. Jeho svetonázor som nikdy nezdieľal, iba rešpektoval a tam to skončilo. Človek sa občas dosť sklame v iných.

O čo teda ide?

Monika po účasti na dobrovoľnej misii vystúpila v RTVS a popísala ako veci v Afrike fungujú. Zámerne a diplomaticky spomenula dvoch Čechov, ktorí to rozbehli, ale vôbec nespomenula ich webovku. Už v tom čase Jahl na ňu útočil v súkromnej komunikácii, ktorej predmetom bola jeho ohrdnutá náklonnosť k Josephovi. Následne som aj ja skončil so zdieľaním a výzvami na pomoc pre túto misiu a odporučil v prípade záujmu kontaktovať priamo Moniku. Tá mala všetky kontakty na to aby mohla pomáhať priamo. To bolo na pánov misionárov príliš.

Joseph je sirota, ktorá pomáha sirotám - deťom v Moshi, kde „misia“ prebieha. Zarába si organizovaním výprav na Kilimandžáro a v dobrých časoch vypomáha v sirotinci. Dobré časy nie sú, turistov je málo. Preto Joseph prijal ponuku Jahla a Čiča pomáhať na ich „projektoch“. Jahl si to ale vysvetlil po svojom a Josepha začal zneužívať. Rastafariáni sú zvláštni najmä v tom, že je všetko „no problem“ – hakuna-matata, nevedia povedať nie, chcú iba mier a lásku.

Do tohoto prišla zo Slovenska Monika s dvoma 23 kilovými kuframi hygienických potrieb pre ženy, oblečenia a písacích potrieb pre deti a nejakými sladkosťami. Tieto veci vyzbierala od známych a priateľov. Monika roky prevádzkovala zariadenia pre sociálne slabých, má k tomu vzťah. Pandémia toto všetko ukončila a práve preto sa rozhodla ísť a pomáhať do Afriky s nádejou, že tam to niekto ocení. Výsledkom bola búrka na FB. Už v polovičke musela z Moshi odísť a zrelaxovať na Zanzibare spolu s ďalšími troma účastníkmi. V tom čase už nám bolo všetkým jasné, že misia nie je tým na čo sa tvári.

Počas účasti Moniky na misii si Joseph viac začal všímať dobrovoľníčku zo Slovenska ako Jakuba. To bol zlom a skutočným dôvodom pre pomstu „misionára“ Jáhla. Medzitým sa Čičo vyliečil z homosexuality s inou miestnou dobrovoľníčkou.

Celá misia je útekom týchto dvoch pánov pred realitou a zodpovednosťou v ČR, na ktorý sa im skladajú nič netušiaci ľudia. Títo páni nikdy nič nezarobili a preto nedokážu pomáhať nezištne. Nevedia ani hospodáriť. Prenajímajú dva domy. Jeden je len prázdnou trucovňou. Činnosti, ktoré promujú, sú v Afrike halierové záležitosti. Hojdačky pre deti, kúpanie sliepok vo vode, ktorej je aj tak málo a nezmyselné rýpanie sa v zemi pomáha iba im. Ľudia lajkujú a dotujú. Väčšinu peňazí spotrebujú ani nie na jedlo a strechu nad hlavou. Sklený pohľad misionára prezradí viac ako tisíc slov. Preto toľko o rastafariánoch v ich statusoch. Ubaliť a meditovať je to, o čo naozaj ide. Nočné návštevy miestnych chlapcov si už všimli aj miestni. V islamskej Tanzánii je za to basa.

Toto všetko páni prekryli vlajkou strany Pirátov v ČR a natiahli sa do ich trička. Posledné videá, ktoré som zaregistroval sú už iba politickým marketingom. Všetky výstupy a videá ale majú jedno spoločné. Drvivá väčšina je o Jahlovi, všetko ostatné je iba pozadie legitimujúce jeho a iba jeho „činnosť“. Divadlo. Práve to bol môj skutočný dôvod, prečo som skončil s podporou týchto „egomisionárov“. Spoznám psychopata aj keď je cez 5000 km ďaleko.

All about the money.

Celý status, ktorý vyprodukoval Jahl je konštruktom chorej a prefetovanej hlavy. Identicky popisuje jeho metódy bývalý člen jeho skupiny satanistov. Ťažko niečomu z toho oponovať, pretože je to celé výmysel - manipulácia a svinstvo najnižšieho dna. Tento hoax mal iba upútať pozornosť. Podarilo sa.

Monika sa nijako nezaviazala zháňať peniaze pre sirotinec a nijaké ani neprijala. Ak má Jáhl informácie, že áno, mal by ich okamžite zverejniť. Chorá dedukcia, že keď bola v rozhlase nie je možné aby nikto neprispel, nie je žiadnym dôkazom. Konštrukt, že za peniaze, ktoré vyzbierala bola na dovolenke na Zanzibare, ktorý Jáhl podsúva, je cez všetky čiary. Je to obvinenie zo sprenevery, ktoré bude musieť dokázať polícii.

Je mi záhadou prečo je jeho chorobná predstava, že sme všetci povinní prispievať na jeho bylinky schované za deťmi na úkor svojich záujmov, zdieľaná toľkými ľuďmi. Závisť? Veď všetci môžu cestovať za peniaze, ktoré si zarobili. Jáhl naozaj nikoho nespasí. Už vôbec nie Afriku - tekvicou a džemom s Aloe.

Postavičky ako sú Jahl a Čičo nemôžu pomôcť nikomu a nikde. Sami odbornú pomoc potrebujú. Dokážu síce manipulovať ľuďmi, ale to je len symptóm ich patológie, ktorý dnes vidíme u vrcholových politikov na Slovensku každý deň. Zdá sa, že doba a sociálne siete dali šialencom priestor, ktorý by inak nikdy nedostali. Je to ale iba naša lenivosť, že im veríme. Slepo - bez toho aby sme si overili fakty. Nedokážeme ani len vypočuť druhú stranu. Zdieľame za lajky, zo škodoradosti alebo z pomsty, nie za účelom šíriť osvetu, pravdu alebo pomoc. Objektivita je pre nás pojem iba do slovníka cudzích slov. Šupnime tam aj sebareflexiu.

Ak chcete vedieť pravdu, zverejnite koľko peňazí ste týmto podvodníkom poslali a konfrontujte ich s tým. Za 10 000 šilingov = 4 doláre = 3,5 Eura dokáže tanzánska žena uživiť seba a dve deti celý týždeň. Deti v Tanzánii potrebujú matrace a nie hojdačky. Ak chcete obviniť Moniku, pošlite výpis transakcie na jej účet z toho vášho. Ak chcete byť fér, ospravedlňte sa za každé zdieľanie, pretože ste ním napáchali nenapraviteľné škody.

Ak chcete konfrontovať alebo spájať s nepoctivosťou mňa, tak želám veľa zdaru! Ospravedlňovať sa mi nemusí nikto, stačí ak si nabudúce dáte pozor čo zdieľate. Všetko odpustím, len hlúposť nie.

Status a komentáre, zdieľačky a lajky už dnes na FB nenájdete. Páni ich stiahli. Ponúkli ospravedlnenie ak vec nedáme polícii. Zase podmienka. Arogancia takýchto ľudí sa asi zmerať nedá. Či im pomôže konfrontácia so spravodlivosťou v reálnom svete zistíme. Či si priznajú chybu ľudia, ktorí tento odpad tak radostne šírili si dovolím pochybovať. Pošlite im tento blog. Pomôžete to nám všetkým.

Hakuna matata.