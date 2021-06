Pandémia blbosti ...

Pokojne do mňa hoďte čo máte po ruke, ale ... keď sa politika spojila s medicínou a popiera vedu za účelom svojich vlastných preferencií stojacich na klamstve, sme dávno za všetkými červenými čiarami.

Na COVID po tomto lete v EU zomrie skôr + ako - na 90% iba blbec. Očkovanie je už viac ako mesiac dostupné takmer úplne každému u koho má zmysel. Za slobodné rozhodnutie blbcov okupovať nemocnice zaplatíme na jeseň znova všetci. Ľúto mi bude iba za zaočkovanými obeťami, lebo aj také budú. Ale najviac za ľuďmi, ktorí očkovaní byť nemohli a neochránili sme ich kolektívnou imunitou. Je to zlyhanie spoločnosti, kolektívna vina. Takže akoby sa nič nestalo. Gratulujem.

Au.

Na vine budú samozrejme pretestovaní a zaočkovaní dovolenkári. Nie stále tí istí "slobodní" bezrúškovci, ktorí si z demokracie urobili anarchiu. Okupujú fejsbúky, námestia (lockdown-nelockdown), aj parlament. Nikto s nimi nič nerobí. Veď keď sedia v Národnej Rade SR, na súdoch aj v ordináciách, asi to tak má byť a treba ich brať vážne.

Slobodné rozhodnutie dokážu urobiť iba múdri ľudia.

Nie je problém, že sa nedáš očkovať, ak preberieš zodpovednosť za svoje rozhodnutie a ak dokážeš dodržiavať iné opatrenia, ktoré by chránili teba aj mňa - sedieť v karanténe doma a behať na testy s respirátorom. Aj takíto existujú, ale je ich žalostne málo. Ja si to nemôžem dovoliť. Ale blbci nedodržujú nič a odmietajú všetko. Niektorí dokonca nie naozaj, ale svojim krikom k tomu vedome motivujú okolie. Za pár lajkov. Tí najhorší z tojo majú celkom dobrý zárobok. To nie je sloboda, ale fatálna arogancia. Ak zo zodpovednosti za zbytočnú smrť čo i len jediného Slováka vyníme Matoviča, tak úplne rovnako musíme aj harabinov, fašistov a ficovcov, pellegrínov, bukovcov ... .

Otázka je, či vôbec vieme čo je to tá zodpovednosť a či sme schopní ju žiadať, vyvodiť a vykonať.

Odsúdili sme my na Slovensku vôbec nejakého väčšieho grázla? Alebo sme jediný národ, kde taký nie je?

Zlá zelina je na každom poli. Sama dobrovoľne jednoducho nikdy nevykape. Štátostrany tejto krajiny za 30 - 60 rokov neurobili nič aby nebujnela. Vôbec nič je slabé slovo.

Skôr ju dobre hnojili.

Aj keď som našťastie neprišiel o nikoho, stál ma COVID príliš veľa na to, aby som ignoroval riešenia. Očkovanie nie je dokonalým riešením, ale je najlepšou obranou akú máme. Zajtra si idem pre druhú Astru. Rád pôjdem aj pre tretiu.

Svet je už navždy "pred" a "po". "Normál" už bude navždy niečo iné ako "pred". Našťastie. Kto verí v záhadné samozmiznutie vírusu a vrátenie sa do časov „pred“, ignoruje realitu. Väčšinou takýto človek, odmieta každé riešenie. Aj keby to bola vakcína vakcín, ignoroval by ju. A toto nastavenie sa netýka len pandémie. Preto sme dnes na smiech celej Európe okrem Poľska a Maďarska zásluhou jednej svätej konzervy po dátume spotreby a jej koantionanistov.

Že sa svet zmenil znamená snáď to, že sme sa poučili. Možno nie my tu pod Tatrami, ale svet okolo nás donúti pohnúť sa. Naše životy sa zmenili určite. Mnohokrát radikálne, často nakoniec k lepšiemu. Mne napríklad stačí menej.

Máte po ruke aj druhý šuter?

Lebo.

Pandémia COVID je v krátkodobom horizonte tragédiou, v strednodobom horizonte problémom, ale v dlhodobom horizonte môže byť pre ľudstvo požehnaním. Ukázala nám, kde sú slabiny a hranice ľudstva aj človeka, že mnoho výdobytkov je vlastne viac problémom ako prínosom. V kritickej situácii ukázala potenciál spoločnosti, o ktorom sme možno netušili. V zlom aj dobrom. Je na každom z nás ako s touto skúsenosťou naloží. Blbec bude proti a je jedno čomu aj prečo.

Au.

Číta ma veľa rozumných ľudí, ktorých bavia čísla. Dajte prosím do korelácie preočkovanosť Slovákov, čas, ktorý na to mali s výsledkami volieb. Nielen tých posledných a nielen tých parlamentných. A keď vám to pekne sadne, dajte vedieť, či je Bulharsko ešte za nami.

Konzervatívna konzistentnosť správania tohoto krčmového národa je výborná v tom, že presne vieme čo čakať a ako sa zariadiť, aby sme z toho niečo mali. S týmto dokonale pracujú politickí manipulátori - predsedovia/majitelia strán. Vedia čo bude ďaleko dopredu, lebo národ sa nedokáže zmeniť len tak. Ak by sme mali hneď zajtra to najlepšie školstvo na svete, dokážeme si múdro zvoliť svojich zástupcov možno tak o 30 rokov.

Ale mi nemáne ... ani priemerné vzdelanie.

Kuciak nestačí na zmenu úplne rovnako, ako nestačil Palach.

Obdivujem každého múdreho, vzdelaného a poctivého človeka, ktorý robí viac ako len statusuje a hejtuje. Je to krížová cesta. Presila je zdrvujúca. Títo ľudia obetujú vlastné životy aby posunuli spoločnosť o nepatrný kúsok. Vizionári. Pokrokári. Vo svete, kde vládnu bludári, ktorých nikto voliť ani nemusí, vyhoria za pár rokov. Ale rany im zostanú až do konca. Aj tak im to nevadí. Blázni bez lajkov. Im sa to nakoniec aj darí, ale ide to tak pomaly, že si to nikto nevšíma. Ocenenie príde často "in memoriam", až keď si pár ľudí uvedomí, že niekto chýba. No ďakujem pekne.

Ale nie je noc bez padajúcej hviezdy a bez noci nie je ráno aby mohol byť deň.

Heterosexuálny biely muž rozbíjal atóm kladivom a zaklínaním v mene Božom celé stáročia. Celkom dobre z toho žil. Hlúpi mecenáš mu slepo veril. Nemal žiaden dôvod ten atóm rozbiť. Potom prišla žena, ktorá atóm rozbila vedou. Chcela aby si ľudstvo svietilo na cestu, chcela aby človek videl svoju chrbticu. Ale chlapci zobrali tento objav a vyrobili bomby pre svoje hry so strachom. Postavili elektrárne a robili svoje pokusy. Zomreli mnohí.

Aplikujme toto na Slovensko - október 2020. Sedí?

Blbci spôsobili svetu vždy veľa utrpenia a vždy vinili tých, na ktorých nikdy nemali. Ako dôkaz pravdy im stačí, že ich je vždy veľa, až najviac. Pozor na stáda, zožerú a rozdupú všetko. Blbci nikdy neobleteli Zem na kuse textilu naplnenenom teplým vzduchom, preto neveria, že je guľatá.

Balím kufre, kým sa dá pozriem svet. Tú jeseň si v plnej miere zaslúžime. Znova a zase sme to nedali. Možno o 30 rokov bude nádej. A nehnevajte sa keď blbca nazvem blbcom ak si to zaslúži. Nie je voči nemu fér ak si to iba myslím. Táto politická korektnosť mi vôbec nejde, často stojí životy.