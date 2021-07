Praktický diktát jednoduchých a posledných

Pred časom sme sa báli únosu štátu politickým infiltrovaním kléru do štruktúr štátu. Aké novátorské, objavné a ... pomýlené. Zákonodárstvo má dnes v rukách žiaľgramotná ulica.

Si to zhrňme.

Sú ľudia, ktorí podstúpili isté, hoci len minimálne, riziko a dali sa očkovať aby ochránili seba, rodinu a všetkých okolo pred ťažkým až fatálnym priebehom ochorenia, ktoré prepísalo mapy sveta.

Sú ľudia, ktorí sa očkovať nedali, správajú sa zodpovedne, necestujú, vyhýbajú sa davom, nosia respirátor v potravinách, pohybujú sa v kruhu rodiny a dúfajú, že "to prejde". Ak to bude nevyhnutné, očkovať sa pôjdu.

Sú ľudia, ktorí sa očkovať nedali a nedajú. Ktorí bránia svoje sväté a vraj ústavné právo nakaziť sa a zdochnúť a popri tom ohroziť, alebo zo sebou rovno zobrať pár ďalších priamo na nepovolených masových protestoch aj v čase, kedy ostatní nemôžu ísť do potravín vtedy, keď to potrebujú.

Kde je väčšina počtom, kde hlukom?

Tej tretej "skupine" sa teraz všetci poskladáme 10€rákmi na atg testy, 100 €urákmi na pcr testy a 1000 €urákmi na hospitalizácie. Zaplatíme si plné nemocnice aby sme mohli zočkovaní aj nezaočkovaní zdochýňať na rakovinu, infarkt, slepé črevo, mŕtvičku, zápal pľúc ... a budeme zase žobrať o peniaze na zjazdné cesty do roboty, nebodaj slovenské školy v maďarských dedinách. Táto tretia skupina dostala privilégiá. A keby nie, tak si ich jednoducho uzurpuje ako vždy. Už teraz mi po obchode behajú bez rúšok a po slušnom upozornení predavačiek, ktoré majú rúško na tvári 12 hodín nonstop 3 dni za sebou, ich z fleku pošlú do p.če. Verím a dúfam, že sme opäť vytreli svetu zrak a vyhodili ističe. Austrália sa má čo učiť.

Na to aby NRSR príjmala populistické shitty podľa toho aká skupinka inteleguánov sa akurát kempuje pred parlanentom, jednoducho táto republika nemá. Nemá najmä peniaze. Požičia si ich. A budeme ich splácať. Nie oni. My.

Tento sponzoring a v skutku osvietené riešenie - rozdelenie spoločnosti, kedy sú v ohrození života vždy a všetci rovnako, bez ohľadu na ich zásadne rozdielny prístup, majú na svedomí idioti, ktorých si zákonite volí pospolitý ľud ako svojich zástupcov, ako seba samého. Aj týchto idiotov a xy ďalších idiotov, ktorých si naťahali do štátnej správy po rodinnej línii s kvalifikáciou ujo a teta, si platíme. A platíne si aj idiotov v opozícii, ktorí budú vždy proti všetkému, len aby neboli v base bez ohľadu na následky.

Dezoláti rozdelili národ na očkovaných a neočkovaných prakticky a hrubo za asistencie ľudí, ktorí prisahali vernosť republike príliš veľa krát. Na nátlak pár sto inteligentov z výpredaja, ktorí nechcú aby im vakcína menila DNA a aby im nanomagneticko galaktické častice ovládali myseľ, rozdelili národ zbabelí populistický sráči a zlodeji v poslaneckých kreslách. Ale mám pre nich dobrú správu. Tehlu dokážu ovládať iba murári a nie vakcíny.

Pandémia blbosti v uliciach a umýselné ohrozovanie života a zdravia občanov za ich vlastné peniaze z ich vlastného parlamentu. Nič iné a opakovane.

Na konci dňa je za najsprostejšieho poctivý a zodpovedný občan, ktorý sa útrapne dokázal zaočkovať v nefungujúcom systéme. Ktorý cestoval za vakcínou cez 300 km a musel si zobrať voľno z práce, kde berie celú mzdu na papier a polovicu z nej posiela na šafárenie im.

A asi najsprostejší naozaj je, lebo si doma nedokáže urobiť poriadok. Celé to rieši dvojmetrovým betónovým plotom. Myslí si, že to stačí.

Ale nestačí. Už 30 cez rokov to nestačí. Nestačí ani menšie zlo. Nestačí ani raz za 4 roky. Nestačí sa starať len o seba. Nestačí ani skloniť hlavu a čakať. Viem to, lebo to žijem a auto bez sytiča nie je pre mňa spoločenský posun.

Dezoláti už na to prišli. Majú čo si vypýtajú, majú čo si schvália.

Tak ešte raz. Je demokracia vláda väčšiny? Kto je tu teda vo väčšine a prečo?

Aj vy sa bojíte odpovedí?